ANI va verifica averea fostului deputat PAS, Alexandr Trubca.

Un proces-verbal de inițiere a controlului averii a fost publicat miercuri, 5 august, pe site-ul instituției, transmite zdg.md.

După cum se menționează în documentul ANI, analiza preliminară a declarațiilor și a informațiilor disponibile a oferit temei pentru începerea unei verificări complexe a bunurilor și a intereselor personale ale lui Alexandr Trubca, precum și ale membrilor familiei sale.

Inspectorul urmează să stabilească dacă veniturile declarate corespund bunurilor mobile și imobile dobândite, să verifice proveniența fondurilor obținute sub formă de donații, precum și legalitatea constituirii acumulărilor bănești.

Potrivit unei anchete TV8, în perioada exercitării atribuțiilor de deputat, Alexandr Trubca a investit în construcția unui complex locativ de aproape 400 de apartamente și a unui cartier de vile în comuna Trușeni.

În anchetă apar, de asemenea, fostul deputat PAS și nașul lui Trubca, Viorel Barda, fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, precum și omul de afaceri Mihai Pop, care, potrivit datelor jurnaliștilor, a donat partidului PAS peste 600 de mii de lei în timpul celor mai recente alegeri parlamentare.

Potrivit TV8, în octombrie 2024, Trubca a înregistrat compania QNA Consulting, prin care a început implementarea proiectului de construcție a complexului locativ. Terenul, evaluat la aproximativ 800 de mii de euro, a fost achiziționat împreună cu alte două companii. Trubca susține că finanțarea a fost realizată din împrumuturi obținute de la parteneri de afaceri.

Jurnaliștii au mai relatat că unul dintre terenuri a fost cumpărat de la consilierul local al comunei Trușeni, Dorel Apostol, care reprezintă partidul MAN, după care actele necesare de autorizare au fost întocmite în termene scurte. Trubca a respins orice acuzații privind implicarea în procesul de eliberare a autorizațiilor.

În plus, ancheta indică faptul că un alt teren din Trușeni a fost achiziționat împreună cu o companie înființată de Roman Cojuhari. Acolo este planificată construcția unui cartier de vile.

Alexandr Trubca subliniază că toate investițiile sunt legale și au fost finanțate din credite, donații declarate și venituri din investiții. Potrivit acestuia, el a fost cel care a adresat ANI o solicitare pentru a verifica dacă există un conflict de interese în activitatea sa.

Totodată, potrivit TV8, fostul deputat a rezervat un apartament într-un complex locativ aflat în construcție, în orașul românesc Sibiu. El a declarat că va menționa această investiție în declarații după finalizarea tranzacției.

Reamintim că, pe 10 iulie, Alexandr Trubca a anunțat renunțarea la mandatul de deputat PAS. El a explicat că a luat această decizie deoarece discuțiile despre activitatea sa antreprenorială afectează negativ reputația partidului.

După plecarea din Parlament, Trubca a declarat că rămâne membru PAS și intenționează să continue activitatea în cadrul echipei politice. El și-a mai exprimat speranța ca verificarea ANI va confirma legalitatea acțiunilor sale și să devină un exemplu de standarde mai înalte de etică pentru funcționarii moldoveni.