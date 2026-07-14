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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 20:53
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ANI nu va verifica deocamdată averea lui Trubca, dar va emite „opinie consultativă”

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) nu va verifica deocamdată averea și eventualele conflicte de interese ale lui Alexandr Trubca, ci doar va emite „opinie consultativă”.

ANI nu va verifica deocamdată averea lui Trubca, dar va emite „opinie consultativă”.
ANI nu va verifica deocamdată averea lui Trubca, dar va emite „opinie consultativă”.

Dacă pe parcursul examinării adresării deputatului demisionar se vor stabili suspiciuni, inspectorii de integritate vor demara un control „din oficiu”, transmite rupor.md cu referire la realitatea.md.

Conform unui document semnat de șefa Direcției asigurare juridică din cadrul Autorității, Angela Nenița, adresarea lui Alexandr Trubca cade sub incidența prevederilor articolului, 7 aliniatul 3, litera g din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a fost repartizată spre examinare și emiterea unei opinii consultative.

„Potrivit normelor legale, dacă pe parcursul examinării adresării vor apărea careva neconcordanțe privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, se vor aplica prevederile art. 28 alin. (2) al Legii nr. 132/2016 „Controlul din oficiu se inițiază printr-o sesizare depusă de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate, în baza informațiilor publice sau a informațiilor ce le-au devenit cunoscute în urma exercitării atribuțiilor, sau în baza sesizărilor și a criteriilor de risc de identificare a declarațiilor integrate în SIA „e-Integritate”. Sesizarea privind inițierea controlului din oficiu este distribuită conform art. 30, care se aplică în mod corespunzător, și este verificată în prealabil conform art. 31”, se arată în răspunsul funcționarilor de la ANI.

Dacă vor exista bănuieli și va fi necesar controlul averii și intereselor personale, conform Legii cu privire la ANI, verificarea prealabilă a sesizării va dura cel mult o lună și se va finaliza cu un proces verbal de inițiere sau refuz al controlului.

Dacă verificările se inițiază, perioada controlului averii și intereselor personale poate dura până la 9 luni.

Anterior, Trubca a relatat într-o conferință de presă despre afacerile sale cu imobiliare, după ce s-a anunțat public o investigație care îl vizează. Urmare a scandalului, parlamentarul și-a depus mandatul.

Sursă
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