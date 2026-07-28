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noi.md logonoi
28 Iulie 2026, 18:23
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Andrian Gavriliță, numit consilier principal în cabinetul premierului Tofan

Fostul ministru al finanțelor Andrian Gavriliță a fost numit consilier principal în cabinetul prim-ministrului Vasile Tofan. Componența cabinetului a fost publicată pe pagina oficială a Guvernului.

Andrian Gavriliță, numit consilier principal în cabinetul premierului Tofan.
Andrian Gavriliță, numit consilier principal în cabinetul premierului Tofan.

Cabinetul premierului este condus de Carolina Bogatiuc. Aceasta este specialistă în afaceri europene și comunicare strategică, fiind directoare executivă și cofondatoare a „Inițiativei europene” și a asociației obștești „Cetățeni pentru Europa”, transmite noi.md cu referire la ipn.md.

În echipa prim-ministrului se regăsește și jurnalistul Dumitru Ciorici, care ocupă funcția de purtător de cuvânt al Guvernului.

Andrian Gavriliță a deținut funcția de ministru al finanțelor din noiembrie 2025, în Guvernul condus de Alexandru Munteanu, care și-a anunțat demisia la începutul lunii iulie. În actualul cabinet de miniștri, portofoliul finanțelor este deținut de fosta deputată PAS Victoria Belous.

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