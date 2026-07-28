Andrian Gavriliță, numit consilier principal în cabinetul premierului Tofan.

Fostul ministru al finanțelor Andrian Gavriliță a fost numit consilier principal în cabinetul prim-ministrului Vasile Tofan. Componența cabinetului a fost publicată pe pagina oficială a Guvernului.

Cabinetul premierului este condus de Carolina Bogatiuc. Aceasta este specialistă în afaceri europene și comunicare strategică, fiind directoare executivă și cofondatoare a „Inițiativei europene” și a asociației obștești „Cetățeni pentru Europa”, transmite noi.md cu referire la ipn.md.

În echipa prim-ministrului se regăsește și jurnalistul Dumitru Ciorici, care ocupă funcția de purtător de cuvânt al Guvernului.

Andrian Gavriliță a deținut funcția de ministru al finanțelor din noiembrie 2025, în Guvernul condus de Alexandru Munteanu, care și-a anunțat demisia la începutul lunii iulie. În actualul cabinet de miniștri, portofoliul finanțelor este deținut de fosta deputată PAS Victoria Belous.