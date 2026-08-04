Ana Revenco își încheie mandatul la conducerea Centrului PATRIOT.

Directorul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (PATRIOT), Ana Revenco, a anunțat că își încheie mandatul.

Potrivit acesteia, în 2023 a acceptat propunerea de a crea Centru de la zero, într-o perioadă de intensificare a agresiunii informaționale împotriva Republicii Moldova. Atunci, instituția trebuia formată și lansată în condițiile unei crize.

Revenco a menționat că, în prezent, Centru este o structură deplină, cu o echipă profesionistă și cu mecanisme de lucru puse la punct. Ea a subliniat că modelul elaborat la Chișinău este deja studiat la Bruxelles și în alte țări ca un posibil exemplu pentru implementare.

Potrivit acesteia, activitatea Centru a fost construită pe o abordare flexibilă și proactivă, care prevede nu doar reacționarea la dezinformare, ci și monitorizarea riscurilor, prognozarea atacurilor informaționale, identificarea vulnerabilităților, coordonarea instituțiilor de stat și pregătirea măsurilor de răspuns.

Ea a adăugat că Centru a fost creat datorită muncii comune a instituțiilor publice, a societății civile, a comunității academice și a mass-mediei independente, iar activitatea sa a contribuit la protejarea proceselor democratice și a cursului european al țării.

Revenco a mulțumit angajaților Centru și tuturor celor care au participat la crearea și dezvoltarea acestuia, urând colectivului să se adapteze cu succes la noile provocări.

În încheiere, ea a declarat că va continua să participe la proiecte menite să consolideze democrația și să susțină parcursul european al Republicii Moldova.