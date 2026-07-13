Ambasadorul Germaniei: Voi purta discuții pentru a înțelege mai bine îngrijorările.

Hubert Knirsch a declarat că a fost surprins de reacția negativă la afirmațiile sale despre identitatea lingvistică și națională a Republicii Moldova și României.

Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, se declară surprins de criticile apărute în spațiul public la adresa sa, după ce a făcut declarații la Jurnal TV prin care a pus la îndoială existența unei singure limbi și a unei singure identități între Republica Moldova și România, informează jurnal.md.

„Reacțiile vehemente la ultimul minut din interviul acordat jurnalistului Vitalie Călugăreanu m-au surprins. Este evident că ar fi trebuit să exprim ceea ce este important pentru mine cu mai multă claritate și mai multă precizie”, a declarat diplomatul german într-o înregistrate video.

Ambasadorul a precizat în limba română că urmează să poarte discuții pentru „a înțelege mai bine” reacțiile din spațiul publice.

„În zilele următoare îmi propun să port discuții pentru a înțelege mai bine îngrijorările pe care le-am provocat. Am vorbit cu respect deplin de țara gazdă Republica Moldova și față de toți cetățenii săi. Și sper că acest lucru va fi înțeles ca atare”, mai spus Hubert Knirsch.

Reamintim că au apărut controverse în spațiul public după declarațiile ambasadorului Germaniei în Moldova, Hubert Knirsch, care a pus sub semnul întrebării afirmația potrivit căreia Republica Moldova și România au aceeași limbă și aceeași religie.