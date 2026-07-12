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unimedia.info logounimedia
12 Iulie 2026, 16:45
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Ambasadorul Germaniei a pus sub semnul întrebării că Moldova și România au aceeași limbă și religie

Controverse în spațiul public după declarațiile ambasadorului Germaniei în Moldova, Hubert Knirsch, care a pus sub semnul întrebării afirmația potrivit căreia Republica Moldova și România au aceeași limbă și aceeași religie.

Ambasadorul Germaniei a pus sub semnul întrebării că Moldova și România au aceeași limbă și religie.
Ambasadorul Germaniei a pus sub semnul întrebării că Moldova și România au aceeași limbă și religie.

Solicitat să comenteze afirmațiile diplomatului, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) nu a exprimat o poziție, îndemnând presa să ceară explicații părții germane, transmite unimedia.info.

Întrebat despre ideea unei eventuale Uniri cu România și despre faptul că Republica Moldova și România au aceeași limbă, cultură, tradiții și religie, diplomatul german a declarat că o eventuală unire este o decizie care aparține exclusiv cetățenilor celor două state.

„Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova, că avem aceeași limbă, avem aceeași religie ca și România. Dacă vorbim despre valorile europene, atunci sunt oameni care gândesc că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Valorile europene sunt că acești oameni trebuie să fie respectați în toate aceste sensuri”, a declarat ambasadorul în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

Afirmațiile au generat reacții în spațiul public, iar jurnaliștii au solicitat o poziție oficială din partea Ministerului Afacerilor Externe.

În răspunsul transmis presei, purtătoarea de cuvânt a MAE, Tatiana Barac, a precizat că instituția nu va comenta declarațiile diplomatului și a recomandat ca explicațiile să fie solicitate părții germane.

„Am luat act de solicitarea dumneavoastră. Pentru clarificări privind declarațiile atribuite ambasadorului Germaniei, vă rugăm să contactați partea germană, care este în măsură să ofere explicațiile necesare cu privire la conținutul și contextul acestora. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, se arată în răspunsul Ministerului Afacerilor Externe.

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