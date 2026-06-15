Ambasadoarea UE: Transnistria nu va fi un obstacol pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană.

Despre acest lucru a declarat ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piorko, în emisiunea Punctul pe Azi la TVR Moldova.

Potrivit ei, procesele de integrare europeană și reintegrare a țării sunt direcții separate, dar complementare. Diplomatul a subliniat că Bruxelles-ul susține suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, iar eurointegrarea poate aduce beneficii ambelor maluri ale Nistrului.

Iwona Piorko a remarcat că o parte semnificativă a comerțului exterior al regiunii transnistrene este deja orientată către piața Uniunii Europene, ceea ce confirmă suplimentar legătura dintre procesele economice.

„Integrarea și reintegrarea sunt două procese separate, dar considerăm că ele se pot completa și întări reciproc. Procesul de eurointegrare în Moldova creează beneficii pentru cele două maluri ale Nistrului. Peste 70% din comerțul Transnistriei este direcționat către țările UE. În orice caz, susținem, bineînțeles, integritatea teritorială și suveranitatea țării”, a declarat Iwona Piorko.

De asemenea, ea a afirmat că conflictul nu poate fi considerat un obstacol în calea aderării Moldovei la UE, făcând referire la poziția oficialilor europeni, inclusiv Kaja Kallas și Marta Kos.

„Trebuie să fie clar că conflictul transnistrean nu poate fi un obstacol pentru integrarea țării dumneavoastră în UE. Acest lucru a fost clar exprimat recent de politicienii europeni la Chișinău, inclusiv de reprezentanta înaltă Kaja Kallas și comisarul european Marta Kos. Nu poate fi un astfel de obstacol”, a adăugat ea.

În mod separat, diplomatul a subliniat importanța eforturilor autorităților Moldovei pentru reintegrarea țării, inclusiv discuțiile privind un posibil fond de convergență și măsuri pentru apropierea sistemelor fiscale dintre cele două maluri ale Nistrului. Potrivit ei, aceste chestiuni sunt în fază incipientă de discuții și necesită consultări suplimentare cu partenerii europeni.