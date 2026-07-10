Alexandr Trubca și-a depus mandatul de deputat. El a luat această decizie deoarece situația legată de activitatea sa antreprenorială afectează negativ reputația și încrederea întregii echipe.

„Astăzi am depus cererea de renunțare la mandatul de deputat. În condițiile în care subiectul activității mele economice afectează imaginea și credibilitatea întregii echipe, nu pot acționa altfel”, a declarat Trubca.

El a subliniat că toate declarațiile publice făcute anterior rămân valabile, iar evaluarea finală trebuie să fie făcută de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a cărei verificare a fost inițiată chiar de el.

Trubca a menționat, de asemenea, că apreciază faptul că, după cinci ani de mandat cu PAS, discuția publică se concentrează pe problemele de etică și moralitate în activitatea funcționarilor publici.

„Încă câțiva ani în urmă discutam despre „kulioace", grupări criminale organizate care au capturat statul și camere ascunse în casele jurnaliștilor independenți”, a scris deputatul.

Potrivit lui, demisia sa ar trebui să contribuie la creșterea standardelor clasei politice.

„Sper ca demisia mea să ridice standardele clasei politice, pentru toți demnitarii din țara asta, actuali și viitori. Atunci când există chiar și o întrebare de moralitate sau etică, pleci din funcție. Eu așa înțeleg lucrurile și așa procedez”, a declarat Trubca.

El a anunțat că rămâne membru al echipei PAS și va continua să muncească pentru atingerea, după cum spune, a principalului obiectiv al generației noastre — aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Alexandr Trubca a vorbit despre investițiile sale imobiliare din Trușeni înainte de publicarea unei investigații jurnalistice despre el. Deputatul a declarat că toate acțiunile sale au fost legale și că este gata să prezinte documente care confirmă acest lucru.

Deputatul PAS Alexandr Trubca a mai spus că s-a adresat Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru a verifica dacă există eventuale conflicte de interese legate de activitatea sa în calitate de fondator al unei companii.

Trubca a povestit că, în septembrie 2024, i s-a propus să participe la achiziționarea unui teren cu o suprafață de 0,8 hectare în comuna Trușeni, destinat construcției. Potrivit lui, terenul se afla în proprietate privată, iar Planul Urbanistic General al localității, aprobat în 2015, permitea construirea unor blocuri de locuințe cu o înălțime de până la nouă etaje.

Parlamentarul susține că, neavând fondurile necesare pentru investiție, a apelat la un prieten cu posibilități financiare, care ulterior a făcut donații către PAS în timpul campaniei electorale din 2025.