theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
10 Iulie 2026, 16:16
4 664
Copiază linkul
Link copiat

Alexandr Trubca și-a depus mandatul de deputat

Alexandr Trubca și-a depus mandatul de deputat. El a luat această decizie deoarece situația legată de activitatea sa antreprenorială afectează negativ reputația și încrederea întregii echipe.

Alexandr Trubca și-a depus mandatul de deputat.
Alexandr Trubca și-a depus mandatul de deputat.

„Astăzi am depus cererea de renunțare la mandatul de deputat. În condițiile în care subiectul activității mele economice afectează imaginea și credibilitatea întregii echipe, nu pot acționa altfel”, a declarat Trubca.

El a subliniat că toate declarațiile publice făcute anterior rămân valabile, iar evaluarea finală trebuie să fie făcută de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a cărei verificare a fost inițiată chiar de el.

Trubca a menționat, de asemenea, că apreciază faptul că, după cinci ani de mandat cu PAS, discuția publică se concentrează pe problemele de etică și moralitate în activitatea funcționarilor publici.

„Încă câțiva ani în urmă discutam despre „kulioace", grupări criminale organizate care au capturat statul și camere ascunse în casele jurnaliștilor independenți”, a scris deputatul.

Potrivit lui, demisia sa ar trebui să contribuie la creșterea standardelor clasei politice.

„Sper ca demisia mea să ridice standardele clasei politice, pentru toți demnitarii din țara asta, actuali și viitori. Atunci când există chiar și o întrebare de moralitate sau etică, pleci din funcție. Eu așa înțeleg lucrurile și așa procedez”, a declarat Trubca.

El a anunțat că rămâne membru al echipei PAS și va continua să muncească pentru atingerea, după cum spune, a principalului obiectiv al generației noastre — aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Alexandr Trubca a vorbit despre investițiile sale imobiliare din Trușeni înainte de publicarea unei investigații jurnalistice despre el. Deputatul a declarat că toate acțiunile sale au fost legale și că este gata să prezinte documente care confirmă acest lucru.

Deputatul PAS Alexandr Trubca a mai spus că s-a adresat Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru a verifica dacă există eventuale conflicte de interese legate de activitatea sa în calitate de fondator al unei companii.

Trubca a povestit că, în septembrie 2024, i s-a propus să participe la achiziționarea unui teren cu o suprafață de 0,8 hectare în comuna Trușeni, destinat construcției. Potrivit lui, terenul se afla în proprietate privată, iar Planul Urbanistic General al localității, aprobat în 2015, permitea construirea unor blocuri de locuințe cu o înălțime de până la nouă etaje.

Parlamentarul susține că, neavând fondurile necesare pentru investiție, a apelat la un prieten cu posibilități financiare, care ulterior a făcut donații către PAS în timpul campaniei electorale din 2025.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici