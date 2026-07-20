Alexandr Trubca a cumpărat un apartament în Sibiu de 140.000 de euro.

Deputatul PAS Alexandr Trubca a extins investițiile în imobiliare în România. Potrivit unei investigații TV8, în 2023 el a rezervat un apartament în complexul rezidențial The Lake Home din municipiul Sibiu.

Conform investigației, parlamentarul ar urma să primească în această lună cheile locuinței, situate în complexul rezidențial The Lake Home, dezvoltat în zona lacului Binder. Apartamentul are o suprafață de peste 70 de metri pătrați și este estimat la aproximativ 140 mii de euro. Locuința este livrată complet mobilată, iar tranzacția include și un loc de parcare, achiziționat obligatoriu împreună cu apartamentul, scrie bani.md.

Jurnaliștii TV8 mai arată că Alexandr Trubca și-ar fi identificat și alte oportunități de investiții în România prin intermediul unei platforme specializate în investiții imobiliare, vizând proiecte din mai multe orașe de peste Prut.

Întrebat anterior dacă deține proprietăți în România, deputatul a negat că ar fi finalizat o astfel de investiție, explicând că tranzacția nu era încheiată.

„Nu am achiziționat, sunt într-o negociere de tranzacție. Încă nu am achiziționat absolut nimic. La etapa actuală sunt în așteptarea construcției finale, fiindcă în România bunul trebuie să fie dat în exploatare ca să aibă loc tranzacția. La finalul lunii iulie aștept darea în exploatare, după care voi putea încheia contractul, care, evident, va fi declarat în declarația de avere”, a declarat Alexandr Trubca.

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Alexandr Trubca a anunțat că și-a depus cererea de renunțare la mandatul de parlamentar: Motivul a fost situația legată de activitatea sa economică afectează imaginea și credibilitatea formațiunii din care face parte.