theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
22 Iulie 2026, 12:02
25 434
Copiază linkul
Link copiat

Activitatea a trei formațiuni politice, suspendată. Instanța a dispus și dizolvarea Partidului Șansă

Curtea de Apel Centru a decis suspendarea activității partidelor „Moldova Mare”, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și „Renaștere”, iar formațiunea „Șansa” urmează să fie dizolvată, potrivit hotărârii instanței.

Activitatea a trei formațiuni politice, suspendată. Instanța a dispus și dizolvarea Partidului Șansă.
Activitatea a trei formațiuni politice, suspendată. Instanța a dispus și dizolvarea Partidului Șansă.

Potrivit deciziei, activitatea Partidului „Moldova Mare” a fost suspendată pentru o perioadă de 12 luni. În cazul formațiunilor FASM și „Renaștere”, instanța a stabilit o perioadă de suspendare de șase luni, scrie ipn.md.

Totodată, Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea Partidului Politic „Șansă”.

Hotărârile instanței pot fi contestate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici