22 Iulie 2026, 12:02
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Activitatea a trei formațiuni politice, suspendată. Instanța a dispus și dizolvarea Partidului Șansă
Curtea de Apel Centru a decis suspendarea activității partidelor „Moldova Mare”, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și „Renaștere”, iar formațiunea „Șansa” urmează să fie dizolvată, potrivit hotărârii instanței.
Potrivit deciziei, activitatea Partidului „Moldova Mare” a fost suspendată pentru o perioadă de 12 luni. În cazul formațiunilor FASM și „Renaștere”, instanța a stabilit o perioadă de suspendare de șase luni, scrie ipn.md.
Totodată, Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea Partidului Politic „Șansă”.
Hotărârile instanței pot fi contestate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.