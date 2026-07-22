Activitatea a trei formațiuni politice, suspendată. Instanța a dispus și dizolvarea Partidului Șansă

Curtea de Apel Centru a decis suspendarea activității partidelor „Moldova Mare”, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și „Renaștere”, iar formațiunea „Șansa” urmează să fie dizolvată, potrivit hotărârii instanței.

Activitatea a trei formațiuni politice, suspendată. Instanța a dispus și dizolvarea Partidului Șansă.