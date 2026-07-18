Zelenski: Ucraina va deschide arhivele SBU și ale serviciilor de informații privind evenimentele din Volînia.

Președintele Vladimir Zelenski a declarat că se pregătesc noi decizii în relațiile cu Polonia, în special privind problemele istorice, deschiderea arhivelor și desfășurarea lucrărilor de căutare și exhumare în Volînia.

Despre aceasta a anunțat pe rețelele sociale, scrie eurointegration.com.ua.

Vineri, 17 iulie, Zelenski a avut o ședință privind politica ucraineană față de Polonia.

„Prioritățile sunt evidente: toată Europa are nevoie de relații de bună vecinătate, egale și reciproc avantajoase, bazate pe respect”, a subliniat el.

Potrivit spuselor sale, în timpul ședinței participanții au convenit să facă câțiva pași cheie.

În primul rând, a menționat Zelenski, vor fi luate decizii în domeniul diplomatic. În al doilea rând, vor fi deschise toate arhivele Serviciului de Securitate al Ucrainei și Serviciului de Informații Externe ale Ucrainei referitoare la evenimentele tragice din secolul XX din Volînia. În al treilea rând, vor fi luate decizii privind acordarea unui număr suplimentar semnificativ de permise pentru lucrări de căutare și exhumare.

De asemenea, participanții au discutat posibile formate pentru extinderea dialogului intercomunitar între Ucraina și Polonia. În plus, Zelenski a anunțat despre acordul cu Alexandr Alferov, conducătorul Institutului Ucrainean de Memorie Națională, privind extinderea capacităților institutului.

„Alexandr va pregăti și va prezenta propuneri sistemice, iar eu solicit funcționarilor guvernamentali responsabili și comitetului de profil al Parlamentului Ucrainei să examineze posibilitatea creșterii finanțării și a altor forme de susținere a Institutului Ucrainean de Memorie Națională. Pentru o reprezentare demnă a intereselor ucrainene sunt necesare și capacități corespunzătoare”, a adăugat președintele ucrainean.

În aceeași zi, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a anunțat că a luat act de adoptarea de către Seimul Poloniei a unei noi rezoluții cu ocazia aniversării evenimentelor tragice din Volînia din 1943–1944.

Reamintim că ministrul Apărării al Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, în discursul său din Volînia cu ocazia Zilei de comemorare a victimelor tragediei din Volînia, a vorbit despre importanța reconcilierii și inadmisibilitatea „spiralei urii”.