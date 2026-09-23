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nv.ua logonv
23 Septembrie 2026, 23:55
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Zelenski: Putin plătește cu 248 de vieți pentru fiecare kilometru pătrat de Ucraina capturat

Din ianuarie până în august anul acesta, armata rusă a pierdut pe câmpul de luptă din Ucraina 248 964 de oameni uciși și grav răniți — mai mult decât populația din 21 de țări din lume.

Zelenski: Putin plătește cu 248 de vieți pentru fiecare kilometru pătrat de Ucraina ocupat
Zelenski: Putin plătește cu 248 de vieți pentru fiecare kilometru pătrat de Ucraina ocupat

Acest lucru a fost declarat de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul discursului său la Adunarea Generală a ONU, miercuri, 23 septembrie, relatează nv.ua

Potrivit lui Zelenski, în pofida unor asemenea pierderi, Rusia a reușit în acest an să ocupe doar puțin peste 1.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, o parte semnificativă din care Ucraina a eliberat-o deja.

«Rusia are deja 17 milioane de kilometri pătrați de teritoriu propriu — fără niciun fel de pământ ucrainean. Iar pentru a adăuga încă 1.000 de km pătrați, Putin plătește cu viețile a 248 de oameni pentru fiecare kilometru», a declarat președintele.

Numărul total al rușilor care au murit în războiul împotriva Ucrainei în cei cinci ani de invazie la scară largă se va apropia de un milion — până la sfârșitul acestui an, armata rusă va mai pierde 300 de mii de oameni, a declarat Zelenski pe 16 septembrie.

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