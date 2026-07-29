Președintele Vladimir Zelenski a declarat că liderul SUA, Donald Trump, dorește să pună capăt războiului din Ucraina. Problema este că Vladimir Putin refuză să poarte negocieri, chiar și despre un armistițiu temporar.

„Vrem să oprim acest război. Președintele Trump vrea să oprească acest război și europenii vor să-l oprească. Putin – nu. În fiecare zi cerem negocieri măcar pentru încetarea focului pe o anumită perioadă și pentru a oferi diplomaților posibilitatea de a negocia. Dar Putin nu vrea acest lucru. Aceasta este problema”, a spus Zelenski, citat de rbc.ua, cu referire la Fox News.

El a adăugat că din acest motiv trebuie să răspundem, să fim fermi și puternici. Potrivit lui Zelenski, Ucraina se bazează pe sancțiuni, iar proiectul de lege al regretatului senator Lindsey Graham este foarte important.

Reamintim că ieri Vladimir Zelenski a sosit în SUA, unde a avut o întrevedere cu președintele Donald Trump. Liderii celor două state au discutat despre licența pentru producerea rachetelor interceptoare Patriot în Ucraina, precum și despre procesul de pace.

O sursă de la RBC-Ucraina a informat că în următoarele săptămâni la Kiev ar putea veni reprezentanții speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Tema principală a întâlnirii va fi soluționarea diplomatică a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

De asemenea, menționăm că noaptea trecută Zelenski a avut o întâlnire cu senatorii americani, după care aceștia au votat o decizie procedurală care deschide calea pentru votarea pachetului de „sancțiuni infernale” propus de Graham împotriva Rusiei. Zelenski a subliniat că acesta este cu siguranță un pas către pace.

Potrivit mass-media, Senatul intenționează să aprobe documentul înainte ca senatorii să plece în concediu în august. Ulterior, va fi necesar un vot în Camera Reprezentanților, care se va întoarce din concediu în septembrie.