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12 Septembrie 2026, 09:13
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Zelenski: Lumea este amenințată de „agro-Ormuz"

Prelungirea războiului din Ucraina a devenit o provocare pentru toate țările, a declarat Zelenski.

Zelenski: Lumea este amenințată de „agro-Ormuz".
Zelenski: Lumea este amenințată de „agro-Ormuz".

Rusia a blocat coridorul cerealier din Marea Neagră. Amenințarea unei crize alimentare globale se amplifică, iar deciziile trebuie luate imediat. Despre acest lucru relatează rbc.ua cu referire la declarația făcută de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul Strategiei Europene de la Ialta-2026, pe Telegram.

Lumea este amenințată de un „Ormuz agricol"

Potrivit lui Zelenski, prelungirea războiului reprezintă o provocare pentru întreaga lume.

„Astăzi, coridorul alimentar este blocat. Din partea ucraineană este aproape blocat, iar din partea rusă este blocat. Și aceasta este o provocare pentru toți", spune președintele.

Potrivit acestuia, acesta a discutat cu:

  • Egiptul,
  • India,
  • Turcia,
  • Arabia Saudită,
  • Emiratele.

„Ucrainenii nu vor rămâne fără hrană. Cerealele se vor ieftini, deoarece exportul va fi costisitor, infrastructura pentru această vânzare va fi complicată, iar logistica va fi îngrozitoare. Pentru noi va fi foarte dificil", spune el.

Totuși, pe lângă Ucraina, într-o situație mult mai gravă se vor afla alte țări, în care pur și simplu nu va exista hrană, a remarcat Zelenski.

„Multe popoare nu vor avea ce mânca, chiar dacă vor avea bani. Este adevărat. Va fi Ormuz, doar că agricol. Și aceasta este o problemă serioasă", este convins Zelenski.

Potrivit președintelui Ucrainei, această problemă nu trebuie soluționată doar de Ucraina.

„Agricultura și energia sunt astăzi două provocări pentru întreaga lume. Și dacă astăzi pacea este imposibilă, pentru că un om nu o vrea, pot fi soluționate problemele legate de armistițiul energetic și de securitatea alimentară", a propus el.

În opinia sa, astfel de decizii pot fi luate, iar acum acest lucru este foarte relevant.

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