În 2025, Ucraina primea de la parteneri mult mai multe rachete.

Liverările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au scăzut de trei ori comparativ cu 2025. Deși partenerii le au. Despre aceasta anunță rbc.ua în baza unei informații de la Telegram a președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Zelenski a organizat o ședință cu militarii, Ministerul Apărării, echipele SBU, GUR și ale Oficiului președintelui Ucrainei.

Șeful statului a ascultat raportul comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihail Drapatîi, al șefului Statului Major General, Igor Sikbiuk, și al ministrului interimar al apărării, Evghenii Hmara, privind situația de pe front și necesitățile-cheie în aprovizionare.

Totodată, în cadrul ședinței au stabilit ordinea pentru pașii suplimentari de protecție a obiectivelor infrastructurii din Ucraina.

"În acest an, din păcate, livrările de rachete antibalistice de la parteneri au scăzut semnificativ. Numărul rachetelor pentru apărare antiaeriană în livrări a scăzut de trei ori, dacă comparăm cu 2025. Iar aici nu este vorba doar de această perioadă estivală, ci despre toate perioadele primului semestru din 2026. Rachetele la parteneri există", - a menționat președintele Ucrainei.

Potrivit acestuia, este important ca totuși să fie necesare decizii politice privind livrările și accelerarea proceselor de producție, în special prin localizarea în Ucraina.

Ucraina nu are rachete pentru Patriot

Reamintim că, în această noapte, forțele ucrainene de apărare antiaeriană nu au reușit încă o dată să respingă atacul nocturn masiv al Rusiei cu rachete balistice, deoarece în Ucraina există un deficit de rachete pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, i-a reproșat din nou partenerilor că nu se grăbesc să ajute cu anti-balistică.

În același timp, mass-media informează că președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să ofere Ucrainei rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, chiar și după o solicitare personală din partea lui Zelenski.

Totodată, președintele ucrainean a comunicat că Ucraina și SUA continuă să pună în aplicare înțelegerile la care s-a ajuns în timpul negocierilor recente. Părțile pregătesc documente pentru proiecte noi în domeniul armamentului cu rachete.