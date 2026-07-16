Zelenski l-a propus pe șeful „Naftogaz” pentru funcția de premier al Ucrainei.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a înaintat în Rada Supremă candidatura lui Serghei Korețki pentru funcția de prim-ministru al țării. Despre aceasta a anunțat seara, pe 15 iulie, președintele Radei, Ruslan Stefanciuk.

Korețki conduce corporația „Naftogaz”. Anterior, pe 15 iulie, Zelenski a declarat că îl consideră cel mai potrivit candidat pentru funcția de premier în condițiile actuale. Korețki a avut, de asemenea, o întâlnire cu fracțiunea majoritară „Servitorul Poporului”, care urma să-i susțină formal candidatura, scrie svoboda.org.

Se așteaptă ca parlamentul să aprobe candidatura lui Korețki chiar pe 16 iulie.

Guvernul Iuliei Svîrîdenko a demisionat la începutul acestei săptămâni. Miercuri, ministrul Apărării, Mihail Fiodorov, a confirmat demisia. Mai mulți activiști și-au exprimat nemulțumirea față de plecarea sa și au anunțat acțiuni de protest – aceștia consideră că motivul demisiei ar putea fi lupta lui Fiodorov împotriva corupției în ministerul Apărării. Până acum nu au fost anunțate candidaturi pentru posturile de miniștri în noul guvern.