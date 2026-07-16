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unian.net logounian
16 Iulie 2026, 19:13
4 319
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Zelenski l-a propus pe șeful interimar al SBU, Evgheni Hmara, pentru funcția de ministru al Apărării

Președintele Ucrainei i-a încredințat șefului interimar al SBU, Evgheni Hmara, conducerea temporară a Ministerului Apărării până la numirea oficială în această funcție.

Zelenski l-a propus pe șeful interimar al SBU, Evgheni Hmara, pentru funcția de ministru al Apărării.
Zelenski l-a propus pe șeful interimar al SBU, Evgheni Hmara, pentru funcția de ministru al Apărării.

Despre aceasta a anunțat Zelenski pe canalul său de Telegram, menționând că el și Hmara au discutat mai multe aspecte, inclusiv asigurarea unităților și Forțelor de Apărare ale Ucrainei cu mijloacele necesare, transmite unian.net.

„I-am încredințat lui Evgheni Hmara să exercite atribuțiile ministrului, să continue reformarea domeniului apărării și să asigure Ucrainei toate rezultatele despre care am discutat. După ce vor fi respectate procedurile juridice necesare, mă voi adresa parlamentarilor cu rugămintea de a susține candidatura lui Evgheni Hmara pentru funcția de ministru al Apărării al Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Zelenski l-a propus pe șeful interimar al SBU, Evgheni Hmara, pentru funcția de ministru al Apărării

Sursă
unian.net logounian
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