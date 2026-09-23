Zelenski: Forțele Armate ale Ucrainei au deocupat 800 de km pătrați de teritorii în 2026.

Președintele Ucrainei a remarcat că avansul total al Federației Ruse constituie doar 90-100 km pătrați, ceea ce este de câteva ori mai puțin decât în anii precedenți, când Federația Rusă ocupa câte 3.000-4.000 km pătrați pe an.

Zelenski a subliniat că, în prezent, pentru armata rusă pe câmpul de luptă „aproape totul stă pe loc”, transmite rbc.ua.

El a adăugat că, pentru aceste câștiguri teritoriale minime, armata rusă a pierdut de la începutul anului circa 260-270 de mii de militari.

Zelenski a subliniat că, deși pentru Moscova pierderile umane nu înseamnă înfrângere, situația pentru Vladimir Putin nu este deloc una de succes.

„Situația de pe câmpul de luptă este nefavorabilă pentru Putin. El nu câștigă, dar nici nu pierde, deoarece pentru el pierderile umane nu înseamnă înfrângere”, a declarat Zelenski.