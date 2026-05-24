Zelenski: Forțele Armate ale Rusiei pregătesc un atac cu utilizarea rachetei Oreșnik.

Înregistrarea corespunzătoare a fost postată sâmbătă, 23 mai, de către șeful statului ucrainean pe Telegram, transmite dw.com.

„Se observă semne de pregătire a unui atac combinat pe teritoriul Ucrainei, în special asupra Kievului, cu utilizarea diferitelor arme. Aceste arme cu rază medie de acțiune pot fi folosite într-un astfel de atac”, a scris liderul ucrainean, adăugând că această informație este verificată.

„Este important să reacționăm conștient la semnalele de alarmă aeriană. Nebunia rusă este cu adevărat fără limite, așa că, vă rog, protejați-vă viețile – folosiți adăposturile”, a subliniat Zelenski.

„Mizăm pe o reacție preventivă a lumii”

Potrivit liderului ucrainean, el atrage atenția partenerilor atât din Statele Unite, cât și din Europa, că utilizarea unor astfel de arme și prelungirea războiului reprezintă un exemplu și pentru alți potențiali agresori.

„Dacă Rusiei i se permite să distrugă vieți la o asemenea scară, atunci niciun acord nu va împiedica alte regimuri similare, bazate pe ură, să recurgă la agresiune și atacuri. Mizăm pe reacția lumii și pe faptul că aceasta va fi preventivă, nu post-factum – trebuie să punem presiune pe Moscova pentru ca războiul să nu se extindă”, a subliniat Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, Kievul pregătește sisteme de apărare antiaeriană și va răspunde „absolut corect la fiecare atac rus”. „Am dat permisiunea pentru paradă, dar Rusia nu are permisiunea pentru nebunie”, a menționat președintele, adăugând că războiul trebuie încheiat.

Ambasada SUA la Kiev: Am primit informații despre un posibil atac

Între timp, Ambasada SUA la Kiev a emis o avertizare privind situația de securitate. Misiunea diplomatică informează că „a primit informații despre un posibil atac aerian de amploare, care poate avea loc în orice moment în următoarele 24 de ore”. „Ambasada recomandă, ca întotdeauna, cetățenilor americani să fie pregătiți să se adăpostească imediat în cazul declanșării alarmei aeriene”, se arată pe site-ul misiunii diplomatice.

Ambasada recomandă să se stabilească locurile de adăpost înainte de declanșarea alarmei aeriene, să se descarce pe telefon o aplicație pentru primirea alertelor și să fie pregătiți să se adăpostească. Angajații recomandă să urmărească ultimele știri, să aibă rezerve de apă, mâncare și medicamente, precum și să urmeze indicațiile autorităților ucrainene și ale serviciilor de urgență.

Utilizarea „Oreșnik” asupra Lvovului și Dnipro

În ianuarie, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat utilizarea rachetei cu rază medie „Oreșnik” asupra Ucrainei. Acesta a fost al doilea caz cunoscut de utilizare a acestui tip de rachetă de către Forțele Armate ale Federației Ruse în timpul războiului împotriva Ucrainei. În noiembrie 2023, armata rusă a lansat un atac cu „Oreșnik” asupra unei întreprinderi de apărare din orașul Dnipro.