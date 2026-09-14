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meduza.io logomeduza
14 Septembrie 2026, 20:46
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Zelenski, despre armistițiul energetic anunțat de Trump: Suntem pregătiți

Ucraina va renunța la atacurile asupra obiectivelor energetice rusești dacă partenerii săi sunt pregătiți să asigure „dorința reală” a Rusiei de a nu lansa atacuri reciproce asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Zelenski, despre armistițiul energetic anunțat de Trump: Suntem pregătiți.
Zelenski, despre armistițiul energetic anunțat de Trump: Suntem pregătiți.

Despre aceasta a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui, Kievul le-a propus partenerilor (probabil este vorba despre SUA) „să asigure un astfel de acord cu Rusia, care să oprească distrugerea infrastructurii critice”, inclusiv a celei alimentare și energetice. Totodată, Ucraina „nu este sigură că Rusia dorește cu adevărat să respecte vreun acord”, transmite meduza.io.

„Dacă partenerii sunt pregătiți să garanteze intenția reală a Rusiei de a nu lansa atacuri asupra sectorului nostru electroenergetic, asupra altor obiective energetice, infrastructurii critice și transportului de produse alimentare, atunci noi, desigur, suntem pregătiți să garantăm renunțarea corespunzătoare la atacurile noastre.

Pentru ca acest lucru să fie fiabil, de lungă durată și să aibă un efect real asupra vieții oamenilor, și să nu fie zădărnicit după ce rușii își vor desfășura „alegerile” și vor obține tocmai pentru această perioadă o relaxare a presiunii în ceea ce privește benzina și motorina”, a declarat el.

Zelenski a declarat că „războiul trebuie încheiat”, iar renunțarea la atacurile asupra infrastructurii critice poate deveni „primul pas spre pace”. 

„Așteptăm detalii concrete de la parteneri”, a adăugat el.

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