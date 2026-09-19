Zelenski: Deficitul de finanțare a apărării ucrainene este „cosmic”.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a calificat drept „cosmic” deficitul de finanțare a apărării ucrainene și a declarat că autoritățile pregătesc propuneri pentru soluționarea problemei.

El a declarat acest lucru în timpul discuției cu reprezentanții presei după Summitul Carpatic din 18 septembrie, scrie epravda.com.ua

Răspunzând la o întrebare despre testarea dronelor interceptoare, Zelenski a comunicat că două companii ucrainene au trecut cu succes testele de luptă, iar în total 67 de companii lucrează la astfel de sisteme. Pentru lansarea producției în masă este necesară finanțare suplimentară.

"Pe lângă credință, optimism și toate acestea, mai sunt necesari și bani. Ne vom ocupa de această problemă, deja ne ocupăm", a declarat președintele.

Zelenski a adăugat că, în ajun, a discutat situația financiară cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Pregătim anumite propuneri pentru ieșirea din deficitul despre care am vorbit – unul cosmic, între noi fie vorba. Dar, totuși, vom găsi toate soluțiile. Deja știu acest lucru. În privința unor chestiuni, există deja înțelegeri", a declarat el.

Președintele Ucrainei nu a precizat mărimea actuală a deficitului. În august, el estima deficitul de fonduri din bugetul apărării al Ucrainei pentru anul 2026 la 27 de miliarde de euro.

Situația finanțelor publice din Ucraina se apropie de un punct critic, iar întârzierea voturilor necesare în Rada Supremă ar putea costa Ucraina o parte semnificativă din cele 29,5 miliarde de dolari reprezentând finanțare internațională.

Președintele Volodîmîr Zelenski i-a îndemnat pe deputați să adopte chiar în această săptămână legile de care depind intrările de fonduri în bugetul de stat pentru plăți și apărare.