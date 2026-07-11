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unn
11 Iulie 2026, 13:00
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Zelenski: Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să importe combustibil, ar fi ales un alt succesor

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că țara a împiedicat deja Rusia, forțând-o să caute importuri de combustibil din cauza loviturilor asupra rafinăriilor.

Zelenski: Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să importe combustibil, ar fi ales un alt succesor.
Zelenski: Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să importe combustibil, ar fi ales un alt succesor.

El a presupus că primul președinte al Rusiei, Boris Elțîn, ar fi ales un alt succesor, știind despre actuala criză a combustibilului, scrie unn.ua.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că acum câțiva ani era greu de imaginat o situație în care Rusia, care timp de decenii și-a construit economia pe exportul de resurse energetice, ar fi nevoită să caute posibilități pentru importul de combustibil. Despre aceasta a spus el, răspunzând la întrebările jurnaliștilor.

Președintele Ucrainei a amintit ironic și de primul președinte al Rusiei, Boris Elțîn, care a condus țara în perioada 1991–1999 și la sfârșitul mandatului său prezidențial l-a numit succesor pe Vladimir Putin. Potrivit lui Zelenski, situația actuală cu criza combustibilului în Rusia este puțin probabil să fi corespuns așteptărilor conducerii ruse de atunci.

Zelenski a subliniat că situația actuală este o consecință a loviturilor Ucrainei asupra infrastructurii ruse de rafinare a petrolului.

„Întrebarea dacă Ucraina, prin eforturi diplomatice sau altele, poate împiedica livrările de combustibil către Rusia din țări neutre sună ca o anecdotă istorică. O țară precum Rusia, a cărei economie a fost întotdeauna orientată spre exportul propriilor resurse energetice, astăzi caută combustibil undeva, încearcă cumva să mărească posibilitatea de a cumpăra importuri de combustibil. Deci, a împiedicat Ucraina? Ucraina deja a împiedicat, noi deja am făcut asta”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a presupus, de asemenea, că Elțîn puțin probabil ar fi susținut alegerea succesorului său dacă ar fi putut vedea situația actuală.

„Cred că, dacă Elțîn ar fi știut că peste 20 de ani Rusia, în loc să exporte, va importa resurse energetice din cauza faptului că a decis prost să declanșeze un război, ar fi ales un alt succesor”, a declarat Zelenski.

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unn
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