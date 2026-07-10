Zelenski: China a avertizat Rusia să nu folosească armele nucleare.

Reprezentanții Chinei au transmis țărilor europene informații despre această poziție clară comunicată Moscovei.

China a avertizat Rusia că nu poate fi vorba despre utilizarea armelor nucleare în războiul împotriva Ucrainei. Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul unui briefing online pe WhatsApp, transmite unian.net.

„Am discutat cu președintele Trump despre China, rolul său în acest război, participarea sau potențiala participare, capacitățile sale”, a spus Zelenski.

De asemenea, șeful statului a informat că, în cadrul summitului NATO cu mai mulți lideri europeni, discuția a vizat rolul Chinei în încetarea războiului rus.

„Situația s-a schimbat puțin aici. Mi-au spus unii lideri europeni că au comunicat cu reprezentanții Chinei, iar China a reacționat foarte serios, dur și clar la declarațiile din mass-media rusă despre diverse posibilități de utilizare a armelor nucleare”, a menționat Zelenski.

După cum a observat președintele Ucrainei, în mass-media rusă se puteau auzi afirmații de genul „ce-ar fi dacă am răspunde loviturilor ucrainenilor cu arme nucleare?”

„Este foarte important să subliniem că nu doar europenii, nu doar America, ci și China. Și mi se pare că este pentru prima dată când au reacționat foarte clar și dur, au reacționat direct, așa cum mi-au spus liderii, într-o formă ultimativă, că nici măcar nu poate fi vorba despre utilizarea armelor nucleare”, a subliniat Zelenski.