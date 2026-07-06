Zelenski: Cerul va decide soarta războiului cu Rusia.

Rezultatul războiului pe scară largă cu Rusia va fi decis în aer. Totodată, Ucraina își poate menține competitivitatea în lupta aeriană.

Despre aceasta a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelenski într-un interviu pentru Financial Times, transmite rbc.ua.

„Și, sincer vorbind, în această competiție contează mult mai puțin a cui teritoriul este mai mare. Am trecut în spațiul aerian. Iar în aer suntem deja competitivi”, a subliniat Zelenski.

Totodată, Zelenski a remarcat că apărarea antirachetă rămâne cea mai mare slăbiciune a Ucrainei. El a legat acest lucru de renunțarea Kievului la armele nucleare în schimbul garanțiilor de securitate din partea Occidentului și a țării agresor în anii ’90.

„Fără arme nucleare nu mai faci parte din clubul pe care alții se tem să-l atace. În schimb, devii parte a clubului pe care îl pot ataca”, a declarat președintele Ucrainei.