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bbc.com logobbc
21 Septembrie 2026, 21:09
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Zelenski, către Trump: Vom merge spre deescaladare, dacă Rusia nu va bombarda sectorul energetic

Președintele Ucrainei a reacționat la postarea lui Donald Trump, în care îndemna Ucraina să oprească atacurile asupra producției de motorină din Rusia.

Zelenski, către Trump: Vom merge spre deescaladare, dacă Rusia nu va bombarda sectorul energetic.
Zelenski, către Trump: Vom merge spre deescaladare, dacă Rusia nu va bombarda sectorul energetic.

Noua postare a lui Trump a devenit încă una dintr-o serie de declarații referitoare la prețurile record la motorină în SUA. Președintele american leagă acest lucru de războiul din Ucraina și nu de confruntarea dintre SUA și Iran, care a dus la blocarea navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Zelenski a declarat pe X că Ucraina este pregătită să răspundă în oglindă la dezescaladării din partea Rusiei.

„Am înaintat deja zeci de propuneri diplomatice privind modalitatea de a pune capăt acestui război cu demnitate, de a garanta securitatea și de a preveni noi invazii rusești. Acum are loc un dialog cu președintele Trump și cu SUA. De asemenea, pe masa negocierilor se află idei care pot apropia pacea, începând cu pași hotărâți spre dezescaladare. Sectorul energetic al Ucrainei, infrastructura critică și exporturile noastre de produse alimentare trebuie să înceteze să mai fie ținte pentru Rusia, iar acest lucru va duce la măsuri corespunzătoare de dezescaladare din partea noastră", a scris președintele Ucrainei.

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