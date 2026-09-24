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24 Septembrie 2026, 20:54
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Zelenski: Administrația Trump a propus trei pași pentru dezescaladarea războiului

Administrația lui Donald Trump insistă pe trei pași imediați pentru dezescaladarea războiului din Ucraina, a declarat Vladimir Zelenski într-un interviu pentru Axios.

Zelenski: Administrația Trump a propus trei pași pentru dezescaladarea războiului.
Zelenski: Administrația Trump a propus trei pași pentru dezescaladarea războiului.

«În primul rând, SUA propun Moscovei și Kievului să convină asupra încetării reciproce a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Celelalte două măsuri pe care insistă Washingtonul sunt reluarea funcționării coridorului cerealier din Marea Neagră și desfășurarea unor negocieri trilaterale cu participarea SUA, Rusiei și Ucrainei. 

Publicația numește Abu Dhabi drept posibil loc de desfășurare a unei astfel de întâlniri. Kievul este gata să accepte această propunere. „Suntem deschiși [pentru negocieri] — în orice loc și în orice format”, a declarat Vladimir Zelenski, transmite meduza.io.

Președintele Ucrainei a mai adăugat că un potențial loc pentru desfășurarea întâlnirii trilaterale ar putea fi summitul G20 din decembrie, de la Miami — despre acest lucru, printre altele, au discutat cu Donald Trump. Totodată, Zelenski a subliniat că are în continuare îndoieli cu privire la disponibilitatea lui Vladimir Putin de a negocia și consideră că acesta „va găsi un motiv” să evite întâlnirea liderilor celor trei state.

Potrivit unei surse informate a Axios, pe 24 septembrie, reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va sosi la New York pentru o întâlnire cu Steve Witkoff și Jared Kushner, în vederea discutării ultimelor propuneri ale SUA.

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