Zelenski a numit condiția pentru organizarea alegerilor în timpul războiului: Este vorba despre câteva luni.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că alegerile din țară pot fi organizate cu condiția încetării focului pentru câteva luni.

Acest timp ar putea fi folosit pentru eforturile pentru încheierea războiului și organizarea scrutinului.

Despre acest lucru el a declarat într-un interviu pentru CBC News, scrie focus.ua.

Președintele Ucrainei a declarat că este pregătit pentru organizarea alegerilor, însă în faza activă a războiului acest lucru este imposibil din cauza restricțiilor legislative și a considerentelor de securitate. Printre probleme, el a menționat securitatea alegătorilor, funcționarea secțiilor de votare și organizarea votului în timpul atacurilor rusești.

Unul dintre scenariile posibile menționate de Zelenski este încetarea focului pentru câteva luni. Potrivit acestuia, în această perioadă Ucraina ar putea să lucreze simultan la alte acorduri privind încheierea războiului și să organizeze procesul electoral.

Separat, președintele Ucrainei a atras atenția asupra ucrainenilor aflați peste hotare. Potrivit estimărilor sale, în prezent acolo locuiesc circa 9 milioane de ucraineni, în timp ce înainte de începerea războiului la scară largă, aproximativ 500 de mii de cetățeni participau la alegeri din afara țării.

De asemenea, rămâne deschisă problema votării cetățenilor din teritoriile temporar ocupate. Zelenski a menționat că este necesar să se stabilească dacă aceștia vor putea vota, cum va fi organizat acest proces și cine va asigura controlul acestuia în zonele în care se află militari ruși.