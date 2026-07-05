Zelenski a discutat cu Trump despre perspectiva încheierii războiului.

Vladimir Zelenski a anunțat o „perspectivă reală” de încheiere a războiului după apelul lui Trump.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a confirmat că a avut o convorbire telefonică cu șeful Casei Albe, Donald Trump, transmite tsn.ua.

Despre detaliile discuției cu liderul american a povestit pe rețelele de socializare.

„Am salutat președintele Trump și toți americanii cu ocazia Zilei Independenței. Am avut o discuție excelentă la telefon”, a menționat șeful statului.

Zelenski a mulțumit din nou Statelor Unite pentru tot ajutorul acordat și a amintit că sprijinul a crescut de la „Javelin” până la „Patriot”.

„Apreciem extrem de mult că America ne susține în apărarea independenței noastre. Sunt recunoscător tuturor inimilor americane cărora nu le este indiferent viitorul Ucrainei, Europei și al tuturor oamenilor din lume pentru care libertatea contează”, a spus el.

Cu președintele Trump au discutat despre situația actuală de pe front și despre diplomație. Zelenski consideră că „există o perspectivă reală de a încheia acest război, iar hotărârea Americii va avea o importanță decisivă”.