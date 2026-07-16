Zelenski a decis să-l demită pe Fedorov din cauza conflictului cu Sîrski: Trebuie schimbați amândoi.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a decis să-l demită pe Mihail Fedorov din funcția de ministru al Apărării din cauza conflictului cu comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Olexandr Sîrski.

Despre aceasta scrie Ukrainska Pravda, citând surse, transmite nv.ua.

Potrivit interlocutorilor, la ședința fracțiunii Servitorul Poporului din 15 iulie, președintele Ucrainei a declarat că nu mai poate tolera conflictul constant dintre Fedorov și Sîrski, însă s-a observat că demiterea lui Fedorov „este foarte dificilă pentru Zelenski”, se arată în material.

„Ei trăiesc în două lumi diferite. Mișa vrea să digitalizeze totul, să construiască un sistem în jurul tehnologiilor. Militarii însă vor doar să fie ascultați. Ei cer să se achiziționeze anumite tipuri de armament, iar el refuză și finanțează alte direcții. Pur și simplu au încetat să se mai înțeleagă”, redă cuvintele președintelui Ucrainei unul dintre deputații prezenți la ședința fracțiunii.

Potrivit deputaților, Zelenski a încercat să le transmită că motivul său principal este să echilibreze relațiile dintre armată și guvern.

„Ajungea la absurd. Venea Sîrski și spunea: Fedorov nu oferă nimic pentru operațiuni concrete. Apoi venea Fedorov și răspundea: Am dat totul, doar că se folosește greșit – nu așa și nu acolo unde trebuie. Și tot așa… Ei bine, nu pot permite ca într-o țară aflată în război Ministerul Apărării și Statul Major să se lupte între ele. În mod normal, ar trebui să-i schimb pe amândoi. Dar nu pot face asta simultan”, redă deputatul cuvintele președintelui.

De asemenea, acesta a declarat că Fedorov nu a realizat reforma mobilizării, iar actualul șef al Ministerului Afacerilor Interne, Igor Klimenko, va putea „să pună ordine” în sistemul de completare a Forțelor Armate ale Ucrainei cu personal.

„Zelenski a spus că dacă pe 23 septembrie Putin va anunța mobilizarea generală, atunci nimănui nu-i va mai fi de glumă și de reforme digitale. Trebuie să rezolvăm problema mobilizării înainte de asta”, a povestit unul dintre deputații Servitorul Poporului.

În materialul Ukrainska Pravda se spune că președintele s-a trezit în situația unui conflict între două concepții de conducere a războiului, agravat de nemulțumirea a zeci de clanuri de armament, excluse din bugetul apărării. Zelenski a făcut alegerea de a păstra regulile jocului în actuala verticală militară.

Demisia lui Fedorov – ce se știe

Pe 15 iulie, Zelenski declara că încă nu s-a hotărât dacă Mihail Fedorov va fi ministru al Apărării în noua componență a guvernului după plecarea Iuliei Svîrîdenko de la funcția de prim-ministru.

Ulterior, deputatul Iaroslav Jelezniak a anunțat că Zelenski va propune candidatura lui Igor Klimenko, care conduce Ministerul Afacerilor Interne, pentru funcția de șef al Ministerului Apărării în locul lui Fedorov.

The Economist scria că Fedorov s-a confruntat cu o rezistență puternică din partea conducerii militare din cauza reformelor sale, în ciuda succeselor în dezvoltarea tehnologiilor fără pilot și a digitalizării armatei.

Votul în Rada Supremă pentru noua componență a guvernului este așteptat pe 16 iulie.