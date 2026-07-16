Zelenski a confirmat conflictul dintre Fedorov și Sîrskii și a comentat protestele.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a confirmat conflictul dintre fostul ministru al Apărării, Mihail Fedorov, și șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrskii.

„Președintele în timpul războiului nu trebuie să aleagă în astfel de situații. Mi-aș dori foarte mult unitate. Părțile nu au găsit-o. Și aceasta este problema nu doar a părților, ci și a mea. Adică, nu îmi iau responsabilitatea de pe umeri. Și, cum v-am spus, respect părțile, le cunosc plusurile, le cunosc minusurile și îmi doresc foarte mult să întărească Ucraina. Dar este ceea ce este. Și în astfel de situații aveți o ieșire – fie o parte, fie cealaltă. Pentru că fără mine nu se așază la masă. Înțelegeți? Eu sunt președintele Ucrainei. Există ministrul Apărării, există conducerea armatei, ei trebuie să lucreze singuri, zilnic, constant”, a spus Zelenski, transmite unn.ua.

El a menționat că va demonstra consecvența acțiunilor sale.

„Eu doar arăt că, dacă părțile nu pot rezolva problema, va trebui să o rezolv eu”, a adăugat Zelenski.

Rada Supremă l-a numit pe Serghei Korețki, care conduce NAC „Naftogaz Ucraina”, noul prim-ministru al Ucrainei în locul Iuliei Sviridenko, demisă marți din această funcție.

Prim-ministrul numit astăzi de Rada Supremă, Serghei Korețki, a depus în Rada Supremă un proiect de hotărâre privind numirea noului cabinet de miniștri.

Korețki a răspuns și la întrebarea privind posibilitatea menținerii lui Mihail Fedorov în funcția de ministru al Apărării, menționând că este necesar să se aștepte votul pentru numirea următorului ministru, după care se vor face următorii pași.

Președintele Zelenski a comentat protestele și a declarat că oamenii au dreptul să iasă la proteste din cauza demisiei lui Fedorov, deoarece Ucraina luptă pentru libertate. El a adăugat că nu poate răspunde în detaliu la unele întrebări din cauza secretelor față de ruși.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, comentând protestele împotriva demisiei ministrului Apărării Mihail Fedorov, a declarat că oamenii au dreptul să iasă și să-și exprime poziția. Despre aceasta a vorbit Zelenski în timpul unei conferințe de presă.

„Cât despre oamenii care au ieșit, noi luptăm pentru libertate și democrație. De aceea oamenii, mi se pare, facem totul corect. Și oamenii fac ceea ce vor. Au vrut să iasă, și bine au făcut. În timpul războiului putem acționa astfel încât, chiar și în timpul războiului, cu toate dificultățile și restricțiile războiului, oamenii pot să-și demonstreze voința. Ei bine, eu consider că acesta este cel mai important”, a spus Zelenski.

El a adăugat că „răspunde la unele lucruri la care nu ar vrea să se adâncească atât de detaliat”.

„De ce? Pentru că aceasta este o discuție deschisă a noastră. Nu pentru că ar exista secrete față de societatea noastră, ci există secrete față de ruși. Ei bine, atât”, a adăugat Zelenski.