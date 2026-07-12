Zelenski a anunțat demisia premierului Ucrainei.

Potrivit președintelui Vladimir Zelenski, Ucraina își schimbă strategia politică. Sunt așteptate schimbări în Guvernul Ucrainei și modificări în componența conducerii instituțiilor de drept, a adăugat el.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat demisia prim-ministrului Iulia Sviridenko. Despre aceste planuri, Zelenski a comunicat duminică, 12 iulie, pe canalul de Telegram, transmite dw.com.

Potrivit șefului statului, Ucraina își schimbă strategia politică.

„Am discutat detaliile cu prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko. Am stabilit că pentru schimbări este necesară reînnoirea cabinetului de miniștri”, a menționat Vladimir Zelenski.

Sunt așteptate schimbări în Guvernul Ucrainei și în conducerea organelor de drept

El i-a mulțumit Iuliei Sviridenko pentru munca clară, stabilă și eficientă în funcția de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în echipa Ucrainei și i-a propus să conducă „o nouă direcție importantă în relațiile cu un partener-cheie”. Detalii nu au fost oferite de președinte.

„Sper că împreună cu parlamentarii vom face schimbările necesare în Guvernul Ucrainei. Vor fi, de asemenea, modificări în componența conducerii organelor de drept”, a promis el.