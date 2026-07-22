Zelenski a anunțat demisia comandantului suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Olexandr Sîrski.

Vladimir Zelenski a anunțat că a decis să-l demită pe Olexandr Sîrski din funcția de comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei. Noul comandant suprem va fi general-maiorul de 43 de ani Mihailo Drapatîi.

În ultimele zile, conflictul dintre Sîrski și fostul ministru al Apărării Mihail Fedorov, discutat în culise, a devenit public, scrie bbc.com.

Miercurea trecută, șeful Ministerului Apărării a fost demis, iar după aceasta au început proteste în mai multe orașe ucrainene. Mulți protestatari purtau pancarte cu apeluri de a-l demite pe Sîrski și de a-l readuce pe Fedorov în Ministerul Apărării.

Noul comandant suprem a devenit general-maiorul de 43 de ani Mihailo Drapatîi, care până acum era comandant al Forțelor Unite ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Am decis ca noul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei să fie Mihailo Drapatîi. Împreună cu Mihail, ministrul Apărării Evgheni Hmara și locotenent-colonelul din Oficiul Președintelui Pavlo Palisa am stabilit cum trebuie reînnoită configurația Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei”, a declarat Zelenski marți seara.

Președintele a menționat că Olexandr Sîrski „a asigurat rezultatele Ucrainei” în apărarea Kievului, în operațiunea ofensivă din Harkov și în operațiunea din regiunea Kursk a Rusiei.

„S-a parcurs un drum semnificativ, apărarea Ucrainei continuă și este necesar un tratament demn pentru fiecare soldat. Sunt recunoscător lui Olexandr Sîrski și fiecărui soldat al nostru pentru pozițiile puternice de pe front. Sunt recunoscător lui Mihailo Drapatîi pentru această viziune”, a spus Zelenski.

Zelenski a anunțat că ordinele oficiale de demitere a lui Sîrski și de numire a lui Drapatîi vor fi semnate miercuri.