Zelenski a anunțat crearea unui comandament pentru lovituri cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat că a semnat un decret pentru înființarea în cadrul Forțelor Armate a unui „comandament special pentru influența pe termen lung asupra Rusiei”.

Despre aceasta el a vorbit în mesajul său de seară, transmite meduza.io.

„Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile pentru a reduce și mai semnificativ potențialul militar al Rusiei”, a declarat el.

Cine va conduce comandamentul, Zelenski nu a spus, menționând doar că va fi „maxim de experimentat”.

„Astăzi există rezultate noi ale sancțiunilor noastre pe termen lung împotriva Rusiei: criza benzinei în Rusia se adâncește, ceea ce este pe deplin justificat ca răspuns la refuzul lui Putin de a încheia acest război. Am făcut propuneri pentru a apropia pacea, avem sprijin nu doar printre partenerii din lume, ci și în cercul lui Putin. Acolo înțeleg ce se întâmplă și că lumea nu are alternativă”, a adăugat Zelenski.

În ultimele săptămâni, în Rusia s-a agravat criza combustibilului, cauzată de loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol. Forțele Armate ale Ucrainei au atacat toate cele mai mari rafinării din țară.

Președintele SUA, Donald Trump, la întâlnirea cu Zelenski la summitul NATO de la Ankara, a declarat că intensificarea loviturilor ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei este o „escaladare, dar această escaladare poate duce la încheierea războiului”.

Potrivit președintelui Rusiei, Vladimir Putin, Ucraina prin loviturile sale dorește să afecteze economia rusă și să „creeze o stare de nervozitate în societate”.