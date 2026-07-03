Zece persoane sunt date dispărute după atacul asupra Kievului

Operațiunea de căutare și salvare continuă pentru a doua zi.

Zece persoane sunt date dispărute după lovitura asupra Kievului din 2 iulie. Potrivit rbc.ua, acest lucru a fost anunțat de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

La Kiev continuă pentru a doua zi operațiunile de salvare în trei locații după loviturile rusești din noaptea precedentă. Salvatorii au îndepărtat deja o mare parte din dărâmături, dar 10 persoane sunt încă dispărute.

„Operațiunea de căutare va continua atât timp cât va fi necesar. În momentul de față se știe că în urma loviturii de ieri asupra Kievului au murit 30 de persoane. Condoleanțe tuturor rudelor și apropiaților. Aproape o sută de persoane au fost rănite, printre care și copii”, se arată în declarația șefului statului.