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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 August 2026, 09:46
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Zalujnîi: Nu credeți poveștilor, Ucraina nu va deveni niciodată membră NATO

Ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, generalul Valeri Zalujnîi, nu consideră oportun cursul Ucrainei privind aderarea la NATO, prevăzut în Constituția Ucrainei.

Zalujnîi: Nu credeți poveștilor; Ucraina nu va deveni niciodată membră NATO.
Zalujnîi: Nu credeți poveștilor; Ucraina nu va deveni niciodată membră NATO.

Despre aceasta a declarat el în cadrul unei dezbateri privind integrarea euroatlantică, în cadrul unei ședințe comune a ambasadorilor de la Kiev, transmite eurointegration.com.ua.

Ambasadorul a luat cuvântul în timpul discuției dintre top diplo­mați pe tema integrării euroatlantice. Și, deși i s-a cerut să comenteze problema participării Ucrainei la coaliția JEF (Forțele Expediționare Unite), el a început prin a se pronunța despre Alianță.

„Cunosc foarte bine NATO. De vreo 12 ani, probabil, personal m-am ocupat de faptul că noi am însușit standardele NATO și în fiecare an am auzit povești cum că, iată, iată, iată, vom intra în NATO. Nu, din păcate, nu vom intra niciodată în ea!", a subliniat generalul Zalujnîi.

Valeri Zalujnîi consideră că un obstacol în calea aderării Ucrainei la Alianță este faptul că „nu este posibil să te alături cu nivelul de dezvoltare care există la Forțele Armate ale Ucrainei… unei organizații care se conduce după doctrinele celui de-al Doilea Război Mondial".

El a evaluat, de asemenea, extrem de negativ potențialul NATO, în pofida faptului că în aceasta sunt membre Marea Britanie, SUA și alte state. „Cel mai probabil, NATO va rămâne în același fel în care este și vor trece 12 ani, până când Ucraina va trece la standardele care trebuie atinse ca măcar să se ridice la jumătate din nivelul Federației Ruse", a declarat el.

În pofida acestei aprecieri, Zalujnîi a recunoscut că „Ucraina are nevoie de tehnologii care, în prezent, mai există în țările NATO", inclusiv în domeniul apărării antirachetă, al posibilităților spațiale etc.

În contextul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, Zalujnîi consideră eficiente nu NATO, ci alte alianțe. „Ucraina… se va alătura blocurilor și alianțelor care, probabil, se vor forma. Cel mai probabil, va fi vorba despre un bloc european militar de securitate". De asemenea, Zalujnîi consideră eficient mecanismul garanțiilor de securitate prin calitatea Ucrainei de membru în coaliția JEF. „Din 2015, în JEF au fost formate organe de conducere. Da, sunt slabe, da, încă nu sunt la nivelul în care să se poată spune că corespund cerințelor noastre", și-a exprimat regretul că Ucraina nu lucrează la aderarea la JEF.

Merită menționat faptul că JEF, deocamdată, nu prevede mecanisme de securitate colectivă și obligații privind apărarea reciprocă a membrilor săi.

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