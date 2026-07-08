Valeri Zalujnîi și-a prezentat concluziile într-o rubrică intitulată „Înfrângerea Rusiei sau fantezii înaintea catastrofei”, al cărei text a fost publicat de agenția Interfax-Ucraina.

Zalujnîi afirmă că Ucraina nu ar trebui să se aștepte la un ajutor mai eficient din partea NATO în războiul împotriva Rusiei, transmite nv.ua.

„Unii se miră că, după 13 ani de război în centrul Europei, blocul NATO nu a întreprins nicio acțiune militară și nu a reacționat la multiplele provocări atât împotriva Alianței în sine, cât și împotriva țărilor pe care le protejează”, a amintit ambasadorul în Regatul Unit.

El a numit principala problemă a Alianței faptul că această organizație a fost creată în plin „război rece”, care s-a încheiat de mult timp.

„Singurul lucru neschimbat rămâne NATO, construit pe strategia de prevenire a conflictelor. De aceea Ucraina încă nu este membră a Alianței, în ciuda avantajelor evidente ale aderării sale. Și tot din acest motiv vedem o unire în jurul Ucrainei, dar nu o unire împotriva Rusiei. De aceea acest război continuă”, a adăugat Zalujnîi.

Potrivit lui, această abordare a NATO „nu are perspective nici din punct de vedere tehnic, nici politic”.

„Nu pentru că blocul NATO este rău, ci pentru că este o alianță a lumii vechi, care nu mai există”, a constatat fostul comandant suprem.