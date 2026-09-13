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13 Septembrie 2026, 14:03
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WSJ a aflat despre planurile Canadei de a deveni „membru asociat” al UE

Pe fundalul conflictului comercial cu SUA, Ottawa urmărește un format special de relații cu UE — „statutul de membru asociat”.

WSJ a aflat despre planurile Canadei de a deveni „membru asociat” al UE.
WSJ a aflat despre planurile Canadei de a deveni „membru asociat” al UE.

Bruxelles-ul lucrează deja la un model „unic” de parteneriat, a declarat anterior ambasadoarea Uniunii Europene în Canada.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, dorește să apropie semnificativ țara de Uniunea Europeană, pe fondul deteriorării relațiilor cu SUA. Timp de câteva luni, el a discutat această idee cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și ai altor țări europene, scrie The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit publicației, Carney urmărește obținerea pentru Canada a unui statut special, care ar permite țării să devină un fel de „membru asociat” al UE.

Carney a accelerat negocierile după începutul conflictului comercial dintre Canada și SUA, pe care WSJ îl numește cel mai grav din istoria modernă a relațiilor dintre cele două țări. Publicația notează că disputa cu Washingtonul a împins Ottawa spre o „reorientare” către Europa. Relațiile au devenit atât de strânse, încât unii lideri europeni numesc deja, pe jumătate în glumă, Canada un nou membru al UE.

Despre pregătirea unui nou format al relațiilor a vorbit anterior și ambasadoarea Uniunii Europene în Canada, Geneviève Tuts, scrie CTV News. Potrivit acesteia, Bruxellesul și Ottawa lucrează la un parteneriat „unic”, care va fi diferit de relațiile existente ale UE cu alte țări. În special, acesta nu va repeta modelele de cooperare cu Elveția, Norvegia sau Regatul Unit.

„Avem în vedere ceva diferit de ceea ce avem cu alte țări. Va fi ceva unic”, a declarat Tuts.

Încă pe 22 august, Carney declara că, în toamnă, Canada va începe negocieri cu UE privind un „parteneriat mult mai puternic și mai profund” în domeniul economiei și securității. Discuțiile vor continua în timpul vizitei sale la Parlamentul European de la Strasbourg. Tuts a numit invitația de a se adresa eurodeputaților un gest rar pentru liderul unei țări din afara Europei.

În iunie 2025, Carney declara că Canada nu intenționează să adere la Uniunea Europeană. Totodată, el spunea că Ottawa își dorește un parteneriat mai strâns cu UE și numea Canada „cea mai europeană dintre țările neeuropene”. Atunci, Canada și UE au semnat și un acord de cooperare în domeniul apărării. Părțile au convenit, de asemenea, să extindă colaborarea în domeniul securității maritime și cibernetice.

Anterior, experții menționau că, teoretic, aderarea Canadei la UE nu poate fi exclusă complet. Documentele europene nu conțin o definiție clară a statului considerat european. Totuși, pentru admiterea Canadei ar fi necesar acordul tuturor membrilor UE, iar Ottawa ar trebui să își restructureze semnificativ relațiile comerciale cu SUA.

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