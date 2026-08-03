Warner Bros. nu este de acord să plătească lui Gosling 20 de milioane de dolari pentru continuarea „Barbie”.

Studioul Warner Bros. nu este pregătit să încheie contracte importante pentru Margot Robbie și Ryan Gosling, astfel încât continuarea sequelului „Barbie” este pusă sub semnul întrebării.

Gosling, nominalizat la „Oscar” pentru rolul lui Ken, vrea să obțină 20 de milioane de dolari. Deși în prima parte a câștigat 12,5 milioane de dolari, transmite nytimes.com

Inițial, actorii au semnat un contract pentru un singur film, însă acum, la regizoarea Greta Gerwig și la coautorul ei, Noah Baumbach, există o idee pentru un sequel. Creatorii, deocamdată, nu o dezvăluie, până nu vor conveni condițiile.

În același timp, studioul are puțin timp: drepturile la franciză revin companiei Mattel deja în decembrie. Dacă părțile nu se vor înțelege, Mattel va trebui să o ia de la capăt -- cu un regizor nou, cu actori noi și cu o altă concepție.

Situația este complicată de programul de lucru al participanților. Robbie filmează în prequelul „Unsprezece prieteni ai lui Ocean” (apare în iunie 2027), Gosling conduce campania de promovare a filmului „Războiul Stelelor” (în cinematografe din 28 mai 2027) și plănuiește să joace în proiectul Marvel „Ghost Rider” în 2028.