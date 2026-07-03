Von der Leyen: Președinția Irlandei va accelera implementarea acordurilor comerciale ale UE.

Sarcinile principale ale președinției irlandeze în Consiliul UE vor fi accelerarea implementării acordurilor comerciale cu parteneri de încredere, aprofundarea pieței unice și eliminarea barierelor pentru afacerile europene.

Despre aceasta a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o conferință de presă în Cork, după întâlnirea colegiului comisarilor europeni cu guvernul Irlandei, cu ocazia începerii președinției irlandeze a Consiliului UE, transmite report.az.3

Ursula von der Leyen a subliniat că Europa trebuie să treacă mai rapid „de la cercetare la scalarea” inovațiilor și să creeze condiții pentru creșterea companiilor de înaltă tehnologie.

„Dincolo de granițele noastre trebuie să continuăm diversificarea. Președinția irlandeză va juca un rol central în punerea în aplicare cât mai rapidă a acordurilor cu India și Mexic, astfel încât Europa să poată extinde comerțul cu parteneri de încredere, să crească exporturile și, în același timp, să reducă dependența de anumiți furnizori”, a spus ea.

Potrivit șefei Comisiei Europene, în interiorul UE prioritară va fi implementarea foii de parcurs „O Europă - o piață unică” (One Europe, One Market), care prevede dezvoltarea potențialului industrial, sprijinirea tranziției „verzi” și digitale, precum și finalizarea reformelor cheie până la sfârșitul anului 2027.

Von der Leyen a anunțat că deja în iulie Comisia Europeană va prezenta un nou pachet energetic, care va include măsuri pentru accelerarea electrificării economiei și revizuirea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). În același timp, Bruxelles-ul va continua lucrul la pachetul de măsuri pentru consolidarea suveranității tehnologice a UE - de la producția de semiconductori și inteligență artificială până la infrastructura cloud și modelele lingvistice mari.

De asemenea, ea a făcut apel la accelerarea adoptării inițiativelor pentru reducerea poverii administrative asupra afacerilor, crearea unui set unic de reguli pentru companiile inovatoare (EU Inc.) și promovarea Uniunii economiilor și investițiilor, care ar trebui să ajute la depășirea fragmentării piețelor europene de capital și să extindă accesul startup-urilor la finanțare.