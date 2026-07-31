Von der Leyen, despre criza migrației din Ceuta: Este inacceptabil, UE va ajuta Spania.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE își va intensifica sprijinul pentru Spania ca răspuns la criza migrațională din enclava spaniolă Ceuta, unde au pătruns ilegal din Maroc zeci de mii de migranți.

Von der Leyen a numit cadrele din Ceuta inacceptabile și a subliniat că Uniunea Europeană nu poate permite nimănui să intre pe teritoriul său fără respectarea regulilor stabilite, transmite eurointegration.com.ua.

„Încercările periculoase de a traversa frontiera trebuie oprite imediat. Rețelele contrabandiștilor trebuie desființate. Iar returnarea trebuie să aibă loc rapid, așa cum prevăd regulile noastre”, a declarat von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a comunicat că a însărcinat doi comisari europeni să ofere sprijin pentru stabilizarea situației.

Potrivit acesteia, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, colaborează deja îndeaproape cu Spania și este pregătit să se deplaseze în zonele în care situația este cea mai dificilă. El va coordona acordarea unui sprijin operațional suplimentar Spaniei, în special cu participarea agenției Frontex.

În plus, comisarul european pentru problemele Mediteranei, Dubravka Šuica, menține legătura cu omologul său marocan.

„Sunt convinsă că parteneriatul nostru strâns cu Marocul ne va ajuta să obținem rezultate concrete”, a declarat von der Leyen.