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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Iulie 2026, 18:27
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Von der Leye explică de ce UE a semnat un acord privind dronele cu Ucraina

Ucraina deține expertiză în utilizarea dronelor, care va ajuta Europa să facă față amenințărilor actuale, motiv pentru care așa-numitul acord Drone Deal reprezintă o componentă importantă a parteneriatului în industria de apărare.

Von der Leye explică de ce UE a semnat un acord privind dronele cu Ucraina.
Von der Leye explică de ce UE a semnat un acord privind dronele cu Ucraina.

Despre aceasta a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbind miercuri la Kiev, transmite eurointegration.com.ua.

Von der Leyen a menționat că inițiază cu plăcere un nou parteneriat în domeniul industriei de apărare între UE și Ucraina.

„Ceea ce semnăm astăzi este propriul nostru acord Drone Deal. În ultimele luni, Ucraina a încheiat acorduri similare privind dronele cu mai multe țări – de la Europa până în Orientul Mijlociu. Acest lucru demonstrează interesul față de experiența de luptă a Ucrainei. Cunoștințele pe care le-ați dobândit în domeniul exploatării aparatelor de zbor fără pilot și a sistemelor de contracarare sunt cu adevărat unice”, a explicat șefa Comisiei Europene.

Ea a subliniat că ucrainenii dețin un ciclu complet: de la tehnologiile și producția dronelor până la lanțurile de aprovizionare necesare pentru susținerea capacităților de producție. De asemenea, ceea ce este extrem de important, posedă cunoștințe despre utilizarea sistemelor radar, a stațiilor terestre și a senzorilor.

„Trebuie să folosim împreună acest potențial. Pentru că știm despre amenințările cu care se confruntă Europa în acest domeniu – am văzut invazii și semnale de alarmă în multe state membre. Evenimentele de aici și din întreaga lume ne-au arătat cât de important este pentru securitatea noastră să putem desfășura sisteme de drone testate în luptă – la scară largă și rapid”, a spus von der Leyen.

Ea a remarcat că în Europa există un potențial tehnologic și industrial uriaș, dar lipsesc cunoștințele și experiența testate în luptă, dezvoltate de Ucraina.

„Așadar, vreau să spun că trebuie să ne unim forțele. Împreună putem lucra la producția comună… Acest acord va uni inventivitatea ucraineană și dimensiunile industriale ale Europei. Și, datorită acestui acord, mesajul nostru este clar: acum este momentul să investim în Ucraina. Să investim în Europa. Și să investim în securitatea și viitorul nostru comun”, a declarat von der Leyen.

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