Volkswagen va fi exclus din cel mai important indice european.

Concernul auto german Volkswagen a ieșit din cel mai important indice al "blue-chipurilor" din zona euro, Euro Stoxx 50, pentru prima dată în ultimii 15 ani.

Această decizie va spori presiunea asupra cotațiilor companiei, care au coborât deja la minimul ultimilor 16 ani. Despre acest lucru relatează Delo, cu referire la datele Financial Times.

Acțiunile gigantului auto au pierdut peste trei sferturi din valoare comparativ cu nivelurile maxime din 2021. În prezent, capitalizarea de piață a grupului constituie doar 38 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă o parte nesemnificativă din veniturile sale anuale de 322 de miliarde de euro.

Ieșirea din indice va provoca o vânzare automată a valorilor mobiliare de către fondurile bursiere care reproduc pasiv coșul Euro Stoxx 50, în valoare de circa 59 de miliarde de euro. Locurile Volkswagen și al companiei olandeze Wolters Kluwer în listă vor fi ocupate de Nokia din Finlanda și grupul energetic francez Engie.

Provocările industriei auto și reacția concernului

Excluderea Volkswagen, după ieșirea de anul trecut a corporației Stellantis (producătorul mărcilor Fiat și Peugeot), a evidențiat dificultățile profunde ale industriei auto europene. Acum, în lista de elită a regiunii au rămas doar trei reprezentanți ai sectorului: Ferrari, BMW și Mercedes-Benz.

Mai multe provocări serioase exercită simultan presiuni asupra situației financiare a concernului:

scăderea bruscă a vânzărilor în China, din cauza presiunii concurenților locali mai ieftini;

introducerea unor tarife vamale majorate în SUA;

o restructurare de amploare, care presupune reducerea numărului de angajați cu până la 100 de mii de persoane;

deprecierea cu 6 miliarde de euro a valorii participației în Porsche, din cauza căreia compania a avertizat asupra scăderii profitului.

În urma acestei decizii, numărul companiilor germane din indicele Euro Stoxx 50 s-a redus la 16. Totodată, conducerea Volkswagen asigură că excluderea din coșul bursier nu schimbă soliditatea fundamentală a afacerii, iar măsurile anticriză vor permite revenirea în lista liderilor pe termen mediu.

Amintim că anterior s-a relatat că Volkswagen va cheltui 16 miliarde de euro pentru închiderea uzinelor și reducerea personalului. Mijloacele vor fi direcționate pentru finanțarea plăților compensatorii către angajați în cadrul optimizării întreprinderilor din Germania.