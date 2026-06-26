Volkswagen plănuiește să concedieze până la 100.000 de angajați în următorii ani.

Volkswagen pregătește un nou plan amplu de economii: în următorii ani, grupul ar putea reduce până la 100.000 de locuri de muncă la nivel global.

În prezent, la VW lucrează aproximativ 657.000 de persoane. Dacă planul va fi aprobat, acesta va fi de două ori mai mare decât ținta anterioară de reduceri, scrie bild.de.

Potrivit publicației, patru fabrici din Germania ar putea fi amenințate: uzinele Volkswagen din Hannover, Zwickau și Emden, precum și fabrica Audi din Neckarsulm. Producția ar putea fi oprită după ce modelele actuale vor fi scoase de pe linia de asamblare. În Zwickau se produc în prezent mașinile electrice ID.3 și Cupra Born, în Emden — ID.4 și ID.7, iar Hannover este important pentru divizia de vehicule comerciale.

Un reprezentant al grupului Volkswagen a declarat că compania nu comentează documentele interne confidențiale, iar astfel de decizii trebuie discutate și aprobate în organele de specialitate.

Potrivit Manager Magazin, este vorba nu doar despre concedieri: VW ar putea, de asemenea, să desprindă marca principală Volkswagen și divizia de componente în companii separate, pentru a atrage mai ușor fonduri prin bursă în viitor.