theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bild
26 Iunie 2026, 18:27
28
Copiază linkul
Link copiat

Volkswagen plănuiește să concedieze până la 100.000 de angajați în următorii ani

Volkswagen pregătește un nou plan amplu de economii: în următorii ani, grupul ar putea reduce până la 100.000 de locuri de muncă la nivel global.

Volkswagen plănuiește să concedieze până la 100.000 de angajați în următorii ani.
Volkswagen plănuiește să concedieze până la 100.000 de angajați în următorii ani.

În prezent, la VW lucrează aproximativ 657.000 de persoane. Dacă planul va fi aprobat, acesta va fi de două ori mai mare decât ținta anterioară de reduceri, scrie bild.de.

Potrivit publicației, patru fabrici din Germania ar putea fi amenințate: uzinele Volkswagen din Hannover, Zwickau și Emden, precum și fabrica Audi din Neckarsulm. Producția ar putea fi oprită după ce modelele actuale vor fi scoase de pe linia de asamblare. În Zwickau se produc în prezent mașinile electrice ID.3 și Cupra Born, în Emden — ID.4 și ID.7, iar Hannover este important pentru divizia de vehicule comerciale.

Un reprezentant al grupului Volkswagen a declarat că compania nu comentează documentele interne confidențiale, iar astfel de decizii trebuie discutate și aprobate în organele de specialitate.

Potrivit Manager Magazin, este vorba nu doar despre concedieri: VW ar putea, de asemenea, să desprindă marca principală Volkswagen și divizia de componente în companii separate, pentru a atrage mai ușor fonduri prin bursă în viitor.

Sursă
bild
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici