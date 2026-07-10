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10 Iulie 2026, 07:00
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Volkswagen intenționează să închidă patru fabrici din Germania până în 2034

În concernul Volkswagen se discută un nou plan strict de economii. Patru fabrici din Germania sunt amenințate cu închiderea — în Hanovra, Emden, Zwickau și Neckarsulm.

Volkswagen intenționează să închidă patru fabrici din Germania până în 2034.
Volkswagen intenționează să închidă patru fabrici din Germania până în 2034.

Potrivit Spiegel, producția de automobile ar putea înceta treptat până în 2034, mai întâi la Zwickau și Emden, apoi la Hannover și la uzina Audi din Neckarsulm, scrie bild.de.

Șeful grupului, Oliver Blume, pregătește o nouă „viziune țintă 2030” pentru Volkswagen. Este posibil să fie vorba despre reducerea a până la 100.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Grupul confirmă momentan doar că consiliul de administrație „lucrează intens la un plan de viitor pentru restructurarea companiei”, dar nu oferă detalii.

Sindicatul IG Metall și consiliul de producție s-au pronunțat împotriva planurilor conducerii și au anunțat o zi de proteste la platformele Volkswagen din Germania, precum și la Audi, Porsche și MAN.

Împotriva închiderii uzinelor se pronunță și landul Saxonia Inferioară, care deține 20% din acțiunile VW. Vicepremierul regiunii, Julia Willie Hamburg, a declarat că „închiderea uzinelor nu este o strategie de viitor”.

Sursă
bild
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