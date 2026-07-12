Volkswagen a înlocuit mașinile de tuns iarba cu 100 de oi la o fermă cu panouri solare.

După recentele reduceri din grupul Volkswagen, uzina din Września, lângă Poznań, a angajat 100 de noi „angajați” – oi, care vor tunde iarba pe o fermă cu panouri solare.

Aproximativ 100 de oi din rasa Wielkopolska pasc pe centrala solară Volkswagen Poznań din Września. Aceste animale nu au fost aduse aici întâmplător: ele au înlocuit mașinile de tuns iarba obișnuite și se ocupă de vegetația de sub panourile solare, transmite euronews.com.

Dar acest lucru este mult mai mult decât o simplă metodă ecologică de întreținere a terenului. Proiectul este unul dintre cele mai interesante exemple de utilizare a agrovoltaicii în Polonia și, totodată, un obiect de cercetare științifică.

„Astăzi, centrala solară oferă mai mult decât energie. Este un loc unde susținem biodiversitatea, agricultura locală și știința. Arătăm că industria poate colabora cu natura”, a declarat Marzena Pillich-Grońska, directoarea fabricii Volkswagen Poznań.

Tunsul natural sub mii de panouri

Ferma solară din Września este una dintre cele mai mari instalații de acest tip din Europa. Pe o suprafață de aproximativ 27 de hectare funcționează peste 31.000 de panouri fotovoltaice cu o putere totală de 18,3 MW. Stația asigură o parte semnificativă din energia consumată de fabrica Volkswagen Poznań.

Întreținerea unei suprafețe atât de mari necesită curățarea regulată a vegetației. În locul mașinilor de tuns iarba pe benzină sau electrice, aici a fost aleasă o soluție bine cunoscută în multe țări din Europa de Vest – pășunatul oilor. Animalele consumă eficient iarba și buruienile, fără a deteriora structurile panourilor și reducând necesitatea utilizării utilajelor grele.

„Animalele s-au adaptat foarte bine la noile condiții. Vedem că turma se simte în siguranță: oile se împart în grupuri mici și pasc liniștite în diferite zone ale fermei. Aceasta este cea mai bună dovadă că s-au acomodat bine în acest mediu, pentru că o turmă care simte amenințare stă mereu împreună”, a povestit Justina Nowak-Gajek, proprietara turmei din ferma din Winna Góra.

Agrovoltaica, în atenția cercetătorilor: beneficii pentru natură și animale

Prezența oilor aduce o serie de avantaje ecologice. Pășunatul natural reduce emisiile de gaze de eșapament și nivelul de zgomot asociat cu cositul mecanic, contribuind totodată la conservarea biodiversității pe teritoriul fermei.

Acest mod de lucru este benefic și pentru animale. Panourile le oferă umbră în zilele călduroase și protecție parțială împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile. Astfel, oile pot circula liber pe o suprafață spațioasă, având acces permanent la hrană naturală.

Proiectul implementat în Września nu se limitează doar la întreținerea spațiilor verzi. La el participă și oamenii de știință de la Universitatea de Științe Naturale din Poznań, care studiază impactul agrovoltaicii asupra bunăstării animalelor, vegetației și funcționării întregului ecosistem.

Este unul dintre primele studii de acest fel realizate pe o centrală solară mare din Polonia. Specialiștii doresc să afle cum influențează combinarea producției de energie regenerabilă cu activitatea agricolă mediul înconjurător și ce soluții ar trebui aplicate în proiectele viitoare.

Compania Quanta Energy este responsabilă de construcția și exploatarea fermei. Reprezentanții firmei subliniază că instalațiile moderne de energie regenerabilă pot îndeplini un spectru mult mai larg de sarcini decât simpla producere de electricitate. Combinarea generării solare cu pășunatul animalelor demonstrează că infrastructura energetică poate susține în același timp agricultura locală, crește biodiversitatea și reduce costurile de întreținere a zonelor verzi.