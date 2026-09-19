Virusul West Nile se răspândește în Europa: În Italia au fost înregistrate peste 650 de cazuri.

În Italia au fost înregistrate peste 650 de cazuri de infectare cu virusul West Nile — aproape jumătate din cele europene. Încălzirea prelungește sezonul de transmitere.

În Italia, în 2026, au fost înregistrate peste 650 de cazuri de infectare cu virusul West Nile — aproximativ jumătate din toate cazurile confirmate în Europa. Specialiștii asociază extinderea ariei de răspândire a infecției și prelungirea sezonului de transmitere a acesteia cu creșterea temperaturilor, relatează Associated Press, scrie unn.ua

Potrivit autorităților sanitare italiene, virusul este depistat tot mai des în regiuni ale țării unde anterior infectările aproape că nu erau înregistrate. În Italia, virusul West Nile este considerat endemic din 2020.

Aproximativ 80% dintre persoanele infectate nu prezintă niciun simptom. La majoritatea celorlalte, boala evoluează într-o formă ușoară, cu simptome asemănătoare gripei, însă la o mică parte dintre pacienți sunt posibile complicații neurologice grave. Persoanele în vârstă și pacienții cu boli concomitente sunt expuși celui mai mare risc.

Sezonul infectărilor poate dura până în noiembrie

Cercetătorul Institutului Național de Sănătate din Italia, Antonino Bella, a explicat că temperaturile mai ridicate creează condiții mai favorabile pentru înmulțirea țânțarilor care transmit virusul.

"Temperaturile mai ridicate, asociate schimbărilor climatice, ajută țânțarii să se înmulțească și prelungesc sezonul de transmitere, sporind probabilitatea ca țânțarii infectați să răspândească virusul în rândul oamenilor", — a declarat Bella.

Potrivit acestuia, din cauza vremii mai calde, sezonul de transmitere a virusului poate dura, în anumiți ani, până în noiembrie.

Răspândirea infecției este înregistrată și mai la nord. În Țările de Jos, în acest an, au fost confirmate peste 20 de cazuri de infectare cu virusul West Nile — pentru prima dată din 2020, fiind raportate și câteva decese.

Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății subliniază că schimbările climatice nu sunt singura cauză a răspândirii virusului, însă încălzirea prelungește sezonul de activitate al țânțarilor și creează condiții mai favorabile pentru supraviețuirea virusului însuși.