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21 Iulie 2026, 08:11
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Vin, ciment și crose de hochei: SUA impun taxe vamale pentru bunurile din Canada

Președintele SUA a semnat decrete privind noi taxe vamale de 50% pentru multe produse canadiene, acuzând Ottawa de „discriminare” față de băuturile alcoolice americane, automobile și produse lactate.

Vin, ciment și crose de hochei: SUA impun taxe vamale pentru bunurile din Canada.
Vin, ciment și crose de hochei: SUA impun taxe vamale pentru bunurile din Canada.

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat luni, 20 iulie, decrete privind introducerea unor noi taxe vamale pentru numeroase produse canadiene, invocând „tratamentul discriminatoriu” al autorităților canadiene față de băuturile alcoolice americane, automobilele și produsele lactate, scrie dw.com.

„În conformitate cu fiecare decret emis în baza secțiunii 338 a legii vamale din SUA din 1930, se introduce o taxă vamală de 50% pentru diverse categorii de importuri canadiene, acoperind produse de la vin până la crose de hochei și ciment”, se arată în textul publicat pe site-ul Casei Albe.

Noile taxe americane vor intra în vigoare peste 30 de zile, adică pe 19 august. Ele nu se vor aplica produselor energetice, produselor de potasiu și bunurilor pentru care există deja taxe sectoriale. Totuși, tarifele vor afecta produsele acoperite de acordul de liber schimb dintre SUA, Mexic și Canada (USMCA). Prin aceste măsuri, Trump urmărește să obțină condiții mai bune pentru exportul de automobile americane.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamison Greer, a declarat că noile taxe vor fi aplicate importurilor din Canada în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. „Canada a scos băuturile alcoolice americane de pe rafturile canadiene, a oferit acces mai larg pe piață produselor lactate din Uniunea Europeană și a impus restricții la exportul de automobile americane în Canada din partea companiilor care își mută producția înapoi în Statele Unite”, a relatat agenția dpa citându-l pe acesta.

Sursă
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