Viena a dublat taxa turistică: Hotelierii și agențiile de turism se opun.

După un aflux record de turiști, autoritățile din Viena au decis să dubleze taxa turistică. Totuși, reprezentanții industriei hoteliere se tem că această măsură ar putea „ucide vaca de muls” a turismului austriac.

Curățenia, siguranța și confortul, acești trei factori au ajutat, în ultimii 20 de ani, Viena să devină unul dintre cele mai confortabile orașe din lume pentru trai, fiind devansată doar de Copenhaga și depășind Melbourne. În același timp, orașul a cunoscut un adevărat boom turistic, scrie digi24.ro.

Din 2005 până în 2025, numărul nopților petrecute de turiști a crescut de la 8,8 milioane la 20,1 milioane. Acum autoritățile intenționează să obțină un beneficiu suplimentar din acest fapt.

De la începutul lunii iulie, taxa turistică a fost majorată de la 3,2% la 5%, iar din iulie 2027 se planifică creșterea acesteia până la 8%.

Hotelierii: „Nu trebuie să ucizi vaca care face lapte”

După majorare, taxa va deveni a doua cea mai mare din Europa, după Amsterdam (12,5%), a declarat reprezentantul Asociației Hotelierilor din Austria (ÖHV), Martin Stanitz.

Potrivit acestuia, sectorul hotelier resimte deja o presiune serioasă din cauza taxelor ridicate și a creșterii cheltuielilor pentru energie electrică, salarii și produse.

„Orașul a trăit decenii întregi peste posibilități, iar acum acoperă găurile bugetare prin turism”, a declarat Stanitz, acuzând autoritățile că folosesc turismul ca instrument pentru suplimentarea bugetului.

El a mai menționat că politicienii subestimează contribuția turismului la economia țării.

„Să ucizi vaca care face lapte pe care vrei să o mulgi nu este cea mai bună idee”, a spus el, adresându-se coaliției de guvernare formată din social-democrați și liberali.

Și agențiile de turism sunt împotrivă

Critici la adresa noilor măsuri au venit și din partea agențiilor de turism. Acestea au amintit că în Austria există deja o taxă de 12 euro pe biletele de avion.

Potrivit președintelui Asociației Agențiilor de Turism, Gregor Kadanka, creșterea constantă a taxelor și impozitelor reduce atractivitatea țării pentru turiști și afaceri.

Drept exemplu, el a menționat compania aeriană Ryanair, care preferă să își extindă flota în Bratislava, Slovacia, situată la doar câteva zeci de kilometri de Viena.

Conform lui Kadanka, destinațiile concurente câștigă treptat teren, în timp ce Viena, devenind un oraș tot mai scump comparativ cu alte capitale din Europa Centrală, își pierde atractivitatea.

Primăria: Taxa turistică este o investiție în viitor

Totuși, autoritățile din Viena nu intenționează să renunțe la decizia lor. Potrivit municipalității, majorarea taxei reflectă principiul „împărțirii responsabilității” între oraș și sectorul turistic, care beneficiază de o infrastructură urbană de înaltă calitate, fiabilă și eficientă.

„Sectorul turistic utilizează infrastructura de primă clasă a orașului mai mult ca niciodată și, în același timp, beneficiază de întreținerea și dezvoltarea acesteia. Prin urmare, este logic ca și el să contribuie”, a declarat reprezentanta Oficiului de Turism din Viena, Isabella Rauter.

Datorită ofertei bogate de concerte de muzică clasică și muzee, Viena a devenit unul dintre centrele mondiale ale turismului cultural, evitând în același timp efectele negative ale turismului de masă.

În plus, orașul rămâne un important centru pentru conferințe internaționale și evenimente diplomatice, deoarece, după cum spune Rauter, „funcționează bine”.

Ea consideră că taxa turistică este o „investiție în viitorul orașului ca destinație turistică”.

Potrivit ei, veniturile din această taxă ajută la menținerea unui nivel ridicat al calității vieții locuitorilor, ceea ce face orașul mai atractiv și pentru turiști.

Primăria speră că aceste măsuri vor permite fostei capitale a Imperiului Austro-Ungar să își păstreze competitivitatea față de cele mai mari orașe din Europa de Nord și Elveția.