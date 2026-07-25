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theins.ru logotheins
25 Iulie 2026, 13:30
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Venezuela a anunțat ieșirea din jurisdicția CPI

Venezuela a anunțat ieșirea din jurisdicția CPI. Despre această decizie, țara a informat deja oficial secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Venezuela a anunțat retragerea din jurisdicția CPI.
Venezuela a anunțat retragerea din jurisdicția CPI.

Ministrul afacerilor externe al Venezuelei, Felix Plasencia, a anunțat pe pagina sa de Twitter (X) că țara a început procedura de denunțare a Statutului de la Roma și de retragere din jurisdicția Curții Penale Internaționale (CPI), ca urmare a deciziei președintelui interimar al țării, Delcy Rodriguez, scrie theins.ru.

„Venezuela consideră că Curtea și-a concentrat activitatea asupra țărilor africane și latino-americane, ceea ce dăunează Sudului Global. Acest tipar dezvăluie esența justiției internaționale, care, departe de a fi aplicată în mod egal, este folosită ca instrument pentru adâncirea inegalităților între popoare și negarea dreptului lor la autodeterminare și suveranitate”, se arată în declarația lui Plasencia.

Din 2021, CPI investighează oficial presupuse crime împotriva umanității comise în Venezuela. Investigația preliminară a început încă de la începutul anului 2018, după ce fosta procuroră generală a Venezuelei, Luisa Ortega, a cerut CPI să acorde atenție cazurilor de omoruri, torturi și răpiri ale reprezentanților opoziției, precum și reprimarea brutală a demonstrațiilor anti-guvernamentale izbucnite în 2017, care au dus la moartea a 125 de persoane. Printre persoanele care ar fi putut fi trase la răspundere în acest caz se afla și fostul președinte al țării, Nicolas Maduro, capturat de SUA în urma unei operațiuni militare la începutul acestui an. Conform regulilor, Venezuela este obligată să coopereze cu CPI în acest caz timp de un an după notificarea secretarului general al ONU.

Anul trecut, președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care au fost impuse sancțiuni împotriva CPI pentru investigațiile privind SUA și Israel. Conform textului decretului, Curtea de la Haga a depășit atribuțiile, emițând mandate de arestare pentru premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, și fostul ministru al apărării, Yoav Galant. De asemenea, CPI a inițiat investigații preliminare împotriva militarilor americani.

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