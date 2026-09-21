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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Septembrie 2026, 19:52
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Veneția analizează majorarea taxei turistice până la 30 de euro

Veneția analizează posibilitatea extinderii domeniului de aplicare a taxei de acces pentru turiști, a prelungirii perioadei de aplicare a acesteia pe parcursul anului și a majorării tarifului zilnic până la 30 de euro.

Veneția analizează majorarea taxei turistice până la 30 de euro.
Veneția analizează majorarea taxei turistice până la 30 de euro.

Membrul Consiliului Municipal Michele Zuin a menționat că taxa actuală, de la 5 la 10 euro, este prea mică pentru a preveni turismul excesiv, dar a adăugat că noul tarif pentru 2027 trebuie discutat și convenit cu guvernul, transmite eurointegration.com.ua, cu referire la reuters.com.

„Taxa actuală de 5–10 euro este accesibilă practic pentru toată lumea; riscul este că ea nu mai are efectul de descurajare pe care ar trebui să îl aibă această măsură", a declarat Zuin în ediția de duminică a cotidianului regional Il Gazzettino.

În comentariile difuzate luni de presa națională, oficialul a menționat că "s-a vorbit chiar și despre (majorarea la) 50 de euro", dar a adăugat că autoritățile s-ar putea opri la o taxă maximă de 30 de euro.

Taxa turistică, aplicată doar vizitatorilor de o zi, a fost introdusă în 2024. Cei care rezervă biletele din timp plătesc un tarif mai mic și există, de asemenea, câteva excepții, în special pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani.

În 2026, taxa a fost aplicată în anumite zile, între 3 aprilie și 26 iulie, de la 8:30 până la 16:00, și a adus la bugetul municipal peste 5,2 milioane de euro din vânzarea a puțin mai puțin de 680 de mii de bilete de intrare.

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